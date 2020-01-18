Босоноге щастя: Катя Осадча в "соковитому" вбранні заворожила веселим танцем

Фото: Катя Осадча (instagram.com/kosadcha)

Ведуча продовжує ділитися барвистими фото з відпочинку біля океану

Цієї зими Катя Осадча та Юрій Горбунов влаштували собі незабутній відпочинок на екзотичних Сейшельських островах. Щасливе подружжя насолоджувалося пляжним релаксом і досліджували райське містечко на машині і велосипедах, прагнучи побачити якомога більше. І хоча парочка вже повернулася до Києва і приступила до роботи, у них залишилося ще безліч фото, якими вони продовжують ділитися з шанувальниками. Так, ведуча опублікувала цілу серію барвистих кадрів в своєму Instagram.

Катя позувала на балконі їх номера з захоплюючим видом на океан і пагорби в дуже "соковитому" образі. Теледіва приміряла яскраво-рожеве плаття в підлогу з пишним подолом і відвертим декольте. Наряд авторства українського дизайнера Ольги Слонь вона доповнила солом'яним капелюхом і сонцезахисними окулярами, а от взуття одягати не стала.

Босонога Осадча влаштувала веселі танці прямо на балконі, які і були зняті на камеру.

Фото: Катя Осадча (instagram.com/kosadcha)

"Відпустка закінчилась, але є ще кілька сотень фото. Але ці викласти сьогодні є кілька приводів: 1. Сьогодні День народження у дизайнера і душі бренду @dresstoimpress_wear @olgaslon 2. На фото танець на честь Дня народження у сукні з літньої колекції 2020 :) 3. Це гарні фото в красівій сукні", - поділилася зірка.

Фото: Катя Осадча (instagram.com/kosadcha)

Шанувальники оцінили ефектний лук Катерини і приголомшливі види і поспішили залишити свої відгуки.

Дуже красиво

Дуже гарні фото

Надзвичайна, Катерина в неймовірно чаруючому куточку сввта! Ви Надихаєте!

Ви дуже гарна, особливо на останній фотографії

Яка сукня!!! Колір!!! Вам дуже личить

Ви дуже гарна Катруся в цій сукні, вона Вам пасує

Дуже навіть гарно

Яка красаа！Колір сукні-просто заворожує. Ну дужеее гарні фото

Сукня вау!!!

@kosadcha , неймовірно красива, яскрава і справжня. навіть через фото відчувається енергія

Яка ви красуня, ніжна

Скріншот коментарів (instagram.com/kosadcha)

Раніше Юрій Горбунов та його дружина Катя Осадча в ефектній сукні поділилися своїми пригодами на Сейшельських островах і вирушили на автопрогулянку по острову.