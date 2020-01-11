Стильный Горбунов и Осадчая в прозрачном платье показали свои приключения на Сейшелах

Фото: Катя Осадчая и Юрий Горбунов (instagram.com/gorbunovyuriy)

Ведущие поделились захватывающими дух островными пейзажами

Катя Осадчая и Юрий Горбунов улетели подальше от зимнего Киева и отправились на экзотические острова. Пара наслаждается неспешным расслабленным отдыхом и проводит львиную долю времени на пляже. Не обходится и без активных занятий. Так, ведущий ни дня не может без велосипеда и с удовольствием исследует на нем обширную территорию отеля. На этот раз пара решила внести разнообразие в свой размеренный график и отправиться изучать остров на машине. Ведущие опубликовали фото- и видеоотчет своей автопрогулки.

Так, Катя и Юрий выбрали белоснежный открытый автомобиль. Ведущий разместился за рулем, а его жена села рядом. На теледиве – полупрозрачное белоснежное легкое платье-туника, под которым отчетливо виден купальник. Волосы она предусмотрительно собрала в пучок и завязала трендовым аксессуаром – небольшим шелковым платком. Пара колесит вдоль береговой линии по серпантину» и наслаждается открывающимися захватывающими дух пейзажами.

"Ось коли точно автомобіль не розкіш. Поїхали досліджувати острів", - написала воодушевленная Катя. "Острів досліджувати краще не пішки", - отметил Юрий под фотосетом на своей странице.

Поклонники также остались под впечатлением от увиденного и оценили не только райские красоты, но и аутфиты Кати и Юрия.

Фото: Юрий Горбунов и Катя Осадчая (instagram.com/gorbunovyuriy)

Катя красоточка! А платье - обалдеть, тоже хочу!

О, це машинка

Класнючі

Чудові

Круто!

Какие Вы классные

Юрко як шeйх

Красотень!

Красота, и в машине, и за переделами

Очень классные ребята

Скриншот комментариев

Ранее Катя Осадчая заговорила о беременности и высказалась относительно третьего ребенка.