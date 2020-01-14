Красивая и счастливая: Катя Осадчая похвасталась стройной фигурой в воздушном платье

Телеведущая устроила эффектную фотопрогулку по берегу океана
Катя Осадчая и Юрий Горбунов устроили себе пляжный релакс на райских Сейшльских островах. Маленького сыночка Ивана они пока что оставили дома, а сами с удовольствием купаются в океане, загорают и исследуют территорию на велосипедах и машине. Звездное семейство радует поклонников яркими кадрами в сети, показывая, как они проводят время. Так, на днях Юрий растрогал всех романтичным фото с женой на качели на фоне океана.
Катя также восхищает эффектными пляжными луками. Телеведущая устроила фотопрогулку по берегу океана, а результатом поделилась на своей странице в Instagram. Звезда позирует на белоснежном песке на фоне захватывающих дух пейзажей - лазурной воды, живописных скал и облаков.
Осадчая примерила воздушное длинное платье синего цвета в горошек, а дополнила яркий лук соломенной шляпой и солнцезащитными очками. Теледива восхищает стройной фигурой и вся так и светится от счастья.
Фото: Катя Осадчая (instagram.com/kosadcha)
"Ще раз переконуюсь, що фільтри для інста створювали надихаючись острівними кольорами", - поделилась ведущая.
Фото: Катя Осадчая (instagram.com/kosadcha)
Горбунов же выложил селфи с любимой супругой в этом же аутфите на фоне пальм и скал.
Фото: Юрий Горбунов и Катя Осадчая (instagram.com/gorbunovyuriy)
Поклонники остались под впечатлением от увиденного и оценили райские красоты острова и красочный образ Осадчей.
Скриншот комментариев (instagram.com/kosadcha)
Напомним, стильный Юрий Горбунов и Катя Осадчая в прозрачном платье показали свои приключения на Сейшелах - звездная пара изучает остров на машине.