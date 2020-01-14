Красивая и счастливая: Катя Осадчая похвасталась стройной фигурой в воздушном платье

Фото: Катя Осадчая (instagram.com/kosadcha)

Телеведущая устроила эффектную фотопрогулку по берегу океана

Катя Осадчая и Юрий Горбунов устроили себе пляжный релакс на райских Сейшльских островах. Маленького сыночка Ивана они пока что оставили дома, а сами с удовольствием купаются в океане, загорают и исследуют территорию на велосипедах и машине. Звездное семейство радует поклонников яркими кадрами в сети, показывая, как они проводят время. Так, на днях Юрий растрогал всех романтичным фото с женой на качели на фоне океана.

Катя также восхищает эффектными пляжными луками. Телеведущая устроила фотопрогулку по берегу океана, а результатом поделилась на своей странице в Instagram. Звезда позирует на белоснежном песке на фоне захватывающих дух пейзажей - лазурной воды, живописных скал и облаков.

Осадчая примерила воздушное длинное платье синего цвета в горошек, а дополнила яркий лук соломенной шляпой и солнцезащитными очками. Теледива восхищает стройной фигурой и вся так и светится от счастья.

Фото: Катя Осадчая (instagram.com/kosadcha)

"Ще раз переконуюсь, що фільтри для інста створювали надихаючись острівними кольорами", - поделилась ведущая.

Фото: Катя Осадчая (instagram.com/kosadcha)

Горбунов же выложил селфи с любимой супругой в этом же аутфите на фоне пальм и скал.

Фото: Юрий Горбунов и Катя Осадчая (instagram.com/gorbunovyuriy)

Поклонники остались под впечатлением от увиденного и оценили райские красоты острова и красочный образ Осадчей.

Захоплююсь Вами!!! Просто жінка красуня

Катя, вы красуня

Шикарные фото! Шикарная Катя!

Красота

безумно красиво

Ти найкраща Ведуча

Какое красивое платье! Ну,и все вокруг

Чудові кольори!

Боже яка ж краса, немає слів

Це рай

Краса неймовiрна I ви Катю богиня

Вже, навіть встигли засмагнути!

Приємно що є діви які не показують свої сідниці . Респект Катерині і Джамалі

Скриншот комментариев (instagram.com/kosadcha)

Напомним, стильный Юрий Горбунов и Катя Осадчая в прозрачном платье показали свои приключения на Сейшелах - звездная пара изучает остров на машине.