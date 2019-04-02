Весенний пион: Вера Брежнева вызвала фурор воздушным "зефирным" нарядом

Фото: Вера Брежнева (instagram.com/ververa)

Певица покорила сеть своим роскошным образом

Очаровательная Вера Брежнева привыкла блистать на сцене в умопомрачительных нарядах и роскошных платьях, тогда как в жизни предпочитает стилю smаrt-casual. Певица неизменно вызывает восхищение своим появлением на концертных площадках, а фотоотчетами со своих выступлений охотно делиться в сети. Так, артистка опубликовала на странице Instagram снимок в легком, воздушном наряде бледно-розового оттенка, которое покорило ее подписчиков.

Атласная юбка, повторяющая контуры ее стройной фигуры с пикантным разрезом до бедра, объемный, невесомый лиф с пышными рукавами с манжеткой и пелериной - все выглядело безупречно.

Новости у Веры для поклонников были не самые радужные – она объявила о том, что один из ее концертов переноситься. Впрочем, зрители пообещали все равно прийти на выступление любимой артистки, а также не оставили без внимания ее ошеломляющий наряд.

Фото: Вера Брежнева (instagram.com/ververa)

"Шикарное платье, как и Вера!", "Весенний пион", "Это платье особенно подчеркивает вашу хрупкость и нежность!", "Ах, какое платье зефирное", "Какая зефирка вкусная", "Какое красивое платье! Вы в нем как бутон распускающейся розы!", "Какое волшебное платье", - не могли сдержать восторг фолловеры.

Кстати, Вера Брежнева недавно отметила совершеннолетие старшей дочери Сони. Вместе с сестрой Викторией она приехала в США, где живет и учиться девочка, и устроила для нее незабываемый праздник. Соня осталась в восторге от сюрприза и назвала маму самой крутой в мире.

Ранее Вера Брежнева поделилась формулой стройности и рассказала о совместных снимках с мужем Константином Меладзе.