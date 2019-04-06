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Вера Брежнева позировала в прозрачном боди от украинского бренда

Lite » Новости шоу-бизнеса 06.04.2019 - 11:39
Вера Брежнева позировала в прозрачном боди от украинского бренда
Фото: Вера Брежнева (instagram.com/ververa)

Певица предстала перед объективом с смелом образе

Популярная певица Вера Брежнева обладает многими талантами, которые с удовольствием реализует.Она снимается в кино, выходит на подиумы в качестве модели и принимает участие в фотосессиях, а также занимается благотворительностью и поддерживает социальные инициативы. Так, звезда показала в Instagram кадры, на которых позирует в прозрачном боди от украинского бельевого бренда Zhilyova Lingerie.

Артистка предстала перед объективом фотографа в трендвовых джинсах-"варенках" оверсайз, белых кроссовках и черном прозрачном боди. Грудь она предусмотрительно прикрыла руками. В качестве прически Вера выбрала высокий хвост.

Вера Брежнева позировала в прозрачном боди от украинского бренда

Вера Брежнева позировала в прозрачном боди от украинского бренда

Вера Брежнева позировала в прозрачном боди от украинского бренда

Фото: Вера Брежнева (instagram.com/ververa)

Кстати, недавно звезда также устроила фотосет в наряде от украинского дизайнера. Она появилась перед камерой в атласном платье молочного оттенка от бренда Bevza. Лаконичный наряд лишь подчеркнул точеную фигуру Брежневой. Артистка решила придержать интригу и не пояснила, к чему приурочена элегантная фотосессия.

Ранее Вера Брежнева показала оригинальные кадры с брокколи. Певица давно пропагандирует здоровый образ жизни, а на днях заявила, что отказалась от сахара, после чего стала более энергичной, а состояние ее кожи заметно улучшилось. Также она инициировала марафон, который призван помочь отказаться от употребления сладостей.

К слову, Вера Брежнева восхитила появлением на сцене в воздушном объемном наряде нежно-розового оттенка.

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