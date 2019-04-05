ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

"Богиня брокколи": стройная Вера Брежнева снялась в необычном фотосете

Lite » Новости шоу-бизнеса 05.04.2019 - 17:26
"Богиня брокколи": стройная Вера Брежнева снялась в необычном фотосете
Фото: Вера Брежнева (instagram.com/ververa)

Певица предложила поклонникам вместе с ней бороться с сахарной зависимостью

37-летняя Вера Брежнева является объектом восхищения и зависти множества женщин, ведь певица может похвастаться цветущей внешностью и стройной и подтянутой фигурой. Артистка с удовольствием делится в сети секретами своего потрясающего внешнего вида - к примеру, недавно она назвала три составляющие своей точеной фигуры. Теперь же знаменитость призвала подписчиков своего Instagram присоединиться к ней в борьбе с пищевой зависимостью и на время исключить из своего рациона сахар.

При этом Вера поделилась несколькими яркими и весьма оригинальными фото, на которых она позирует в коротком белом топе и с кочанами капусты брокколи, демонстрируя при этом свой упругий живот.

&quot;Богиня брокколи&quot;: стройная Вера Брежнева снялась в необычном фотосете

Фото: Вера Брежнева (instagram.com/ververa)

"Сахар наносит вред здоровью и красоте, и когда я ощутила влияние сахара на организм, решила исключить его из своего рациона. В результате, заметно изменилось качество кожи, появилось больше энергии и изменилось самочувствие. Я хочу поделиться своим опытом и знаниями и помочь всем изменить качество жизни", - отметила артистка.

&quot;Богиня брокколи&quot;: стройная Вера Брежнева снялась в необычном фотосете

Фото: Вера Брежнева и Урсула Ким (instagram.com/mogubezsahara)

С 10 апреля певица Вера Брежнева и блогер Урсула Ким запускают масштабный 21-дневный марафон, цель которого - свобода от сахарной зависимости.

&quot;Богиня брокколи&quot;: стройная Вера Брежнева снялась в необычном фотосете

Фото: Вера Брежнева и Урсула Ким (instagram.com/ursula__kim)

Пользователи сети по-разному отреагировали на эту новость и поделились своим мнением в комментариях.

  • "Богиня брокколи"
  • "А есть марафон "Не могу без шашлыка"?)"
  • "А я только конфетку развернула"
  • "Единственная красота, которую я знаю,- это здоровье"
  • "Вера, ты красотка"
  • "Вера плохого не посоветует))"
  • "Вааау, какая красота. прям захотелось поучаствовать"
  • "Как всегда @ververa самая красивая! Кстати обожаю броколли!"
  • "Верочка красоточка с брокколи"
  • "Все верно, сахар негативно влияет на организм и фигуру...тоже исключила его"
  • "Оу как апетитно, вера"
  • "Лучщая реклама брокколи"
  • "Прицеплю это твоё фото на холодильник... чтобы рот лишний раз не открывался. невероятная!"
  • "Красота спасёт мир.. "

Напомним, ранее Вера Брежнева рассказала о перенесенной операции.

 

Весенний пион: Вера Брежнева вызвала фурор воздушным "зефирным" нарядом Вера Брежнева рассказала о секретах похудения и совместных фото с мужем
Выборы 2019 Дебаты Зеленского и Порошенко: главное Результаты выборов президента Украины
Новости Украины Вера Брежневапевец
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь