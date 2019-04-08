Бездоганна жіночність: елегантна Віра Брежнєва представила дуетний кліп

Фото: Віра Брежнєва (instagram.com/ververa)

Співачка з'явилася перед шанувальниками в елегантному вбранні

Відео: YouTube/Elena Sever

Популярна співачка Віра Брежнєва подарувала шанувальникам справжній сюрприз. У понеділок, 8 квітня вона презентувала кліп на спільну пісню з російською співачкою Оленою Сєвер – "Зла не держи". На прес-конференції, присвяченій прем'єрі, артистка з'явилася в елегантній сукні, а фотозвітом з заходу поділилася в Instagram. Також нова відеоробота з'явилася на YouTube.

Витончена Віра красувалася перед об'єктивами фотографів в чорній сукні-міді прямого крою з відкритими плечима від ESTER ABNER. Оригінальною деталлю вбрання став рюш-шлея на одне плече. Вишуканий образ вона доповнила елегантною ниткою перлів і не виходять з моди сережками-кільцями, інкрустованими камінням. Окремої уваги заслуговує взуття зірки – вона вибрала для виходу в люди туфлі з трендовим анімалістичним принтом у вигляді кольору зебри.

Макіяж був природним і в дусі мінімалізму – трохи зворушені нюдовой помадою губи і тіні пастельних відтінків на повіках.

"Позавчора представили пресі наше нове відео на грі дуетну пісню з Олена Сєвер "Зла не держи" та отримали перші відгуки", - похвалилася артистка.

Фото: Віра Брежнєва (instagram.com/ververa)

Шанувальники оцінили її fashion-look і похвалили за вміння завжди бути на висоті, а також поділилися враженням від новинки.

Фото: Віра Брежнєва (instagram.com/ververa)

"Сукня нереальне", "Віра, Ви завжди чудові", "Чарівна! Ніжна, жіночна, бездоганна!", "Віра... Кліп супер", "Незрівнянна", "Пісня приголомшлива!", "Віра, ви приголомшлива жінка! Дуже красива і чарівна!", "Віра, спасибі вам всім за кліп! Він неймовірний!", "Сама ніжність!" - не стримували емоцій коментатори.

Раніше Віра Брежнєва розповіла про відмову від популярного продукту, а також знялася в оригінальній фотосесії з брокколі.

До речі, Віра Брежнєва знялася у пікантному фотосеті, одягнувши прозоре боді від українського дизайнера білизни.