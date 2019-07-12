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"Бежать за ним на край света": Каменских растрогала нежным признанием о Потапе


Певица поделилась милым постельным фото с мужем

Настя Каменских и Потап, которые 23 мая сыграли пышную свадьбу, не могут держать свои чувства при себе и продолжают активно делиться ими с поклонниками в сети. Так, недавно звездная парочка показала видео с жарким поцелуем, теперь же артисты опубликовали похожие постельные снимки, а в подписи обменялись нежными признаниями друг о друге.

Так, Настя выложила фото, на котором они с любимым мужем лежат в кровати - впрочем, одетые. Артистка смотрит в объектив, а вот продюсер нежно глядит на свою избранницу. 

"Когда ОН на меня так смотрит, я готова бежать за ним на край света, осуществить его любую мечту и нежно-нежно обнять", - откровенно призналась Каменских.

Фото: Настя Каменских и Потап (instagram.com/kamenskux)

Потап не стал отставать и поделился похожим снимком, однако на этот раз Настя с любовью смотрит на супруга.

"Когда ОНА на меня так смотрит, я готов отдать все на свете, достать до любой звезды, переплыть самый темный и глубокий океан", - заявил Потап.

Фото: Настя Каменских и Потап (instagram.com/realpotap)

Растроганные фанаты оставили много умиленных отзывов, желая счастья этой красивой паре.

  • Да он как кот на сметану смотрит
  • Самая красивая пара! Счастья вас 
  • Когда вы пишете такие посты, мне хочется визжать от счастья за вас! 
  • Иуууу)))) ну ооооооочень 
  • Бозее
  • Очень трогательно сказано
  • Аж моложе стал выглядеть!
  • Лёша, ви з Настей дуже гарна пара! Люблю вас і насолоджуюся разом з вами такими романтичними світлинами!
  • Какая же вы красивая пара, счастья вам!
  • Шикарная женщина!!! Бомба! маэйкап просто суперрр) Вы кисуляя
  • Большого счастья вашей семье 
  • Какие же вы хорошенькие, очень за вас рада... Вы чудесная пара 
 

Скриншот комментариев (instagram.com/kamenskux)

Напомним, Настя Каменских эффектно потрясла ягодицами на камеру.

А до этого Каменских и ее танцовщицы вызвали фурор в сети откровенными образами. Певица едва ли не впервые показала фото всех-всех девушек своей танцевальной команды. Поклонники Насти пришли в восторг от этого фото и попросили больше таких снимков! 

 

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