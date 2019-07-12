"Бежать за ним на край света": Каменских растрогала нежным признанием о Потапе

Настя Каменских и Потап, которые 23 мая сыграли пышную свадьбу, не могут держать свои чувства при себе и продолжают активно делиться ими с поклонниками в сети. Так, недавно звездная парочка показала видео с жарким поцелуем, теперь же артисты опубликовали похожие постельные снимки, а в подписи обменялись нежными признаниями друг о друге.

Так, Настя выложила фото, на котором они с любимым мужем лежат в кровати - впрочем, одетые. Артистка смотрит в объектив, а вот продюсер нежно глядит на свою избранницу.

"Когда ОН на меня так смотрит, я готова бежать за ним на край света, осуществить его любую мечту и нежно-нежно обнять", - откровенно призналась Каменских.

Фото: Настя Каменских и Потап (instagram.com/kamenskux)

Потап не стал отставать и поделился похожим снимком, однако на этот раз Настя с любовью смотрит на супруга.

"Когда ОНА на меня так смотрит, я готов отдать все на свете, достать до любой звезды, переплыть самый темный и глубокий океан", - заявил Потап.

Фото: Настя Каменских и Потап (instagram.com/realpotap)

Растроганные фанаты оставили много умиленных отзывов, желая счастья этой красивой паре.

Да он как кот на сметану смотрит

Самая красивая пара! Счастья вас

Когда вы пишете такие посты, мне хочется визжать от счастья за вас!

Иуууу)))) ну ооооооочень

Бозее

Очень трогательно сказано

Аж моложе стал выглядеть!

Лёша, ви з Настей дуже гарна пара! Люблю вас і насолоджуюся разом з вами такими романтичними світлинами!

Какая же вы красивая пара, счастья вам!

Шикарная женщина!!! Бомба! маэйкап просто суперрр) Вы кисуляя

Большого счастья вашей семье

Какие же вы хорошенькие, очень за вас рада... Вы чудесная пара

Скриншот комментариев (instagram.com/kamenskux)

Напомним, Настя Каменских эффектно потрясла ягодицами на камеру.

А до этого Каменских и ее танцовщицы вызвали фурор в сети откровенными образами. Певица едва ли не впервые показала фото всех-всех девушек своей танцевальной команды. Поклонники Насти пришли в восторг от этого фото и попросили больше таких снимков!