ru
ua

"Бігти за ним на край світу": Каменських зворушила ніжним визнанням про Потапа


Співачка поділилася милим постільним фото з чоловіком

Настя Каменських і Потап, які 23 травня зіграли пишне весілля, не можуть тримати свої почуття при собі і продовжують активно ділитися ними з шанувальниками в мережі. Так, нещодавно зіркова парочка показала відео з жарким поцілунком, тепер же артисти опублікували схожі постільні знімки, а в підписі обмінялися ніжними зізнаннями один про одного.

Так, Настя виклала фото, на якому вони з коханим чоловіком лежать у ліжку - втім, одягнені. Артистка дивиться в об'єктив, а ось продюсер ніжно дивиться на свою обраницю.

"Коли ВІН на мене так дивиться, я готова бігти за ним на край світу, здійснити будь-яку мрію і ніжно-ніжно обійняти", - відверто зізналася Каменських.

Фото: Настя Каменських і Потап (instagram.com/kamenskux)

Потап не став відставати і поділився схожим знімком, однак на цей раз Настя з любов'ю дивиться на чоловіка.

"Коли ВОНА на мене так дивиться, я готовий віддати все на світі, дістати до будь-якої зірки, переплисти самий темний і глибокий океан", - заявив Потап.

Фото: Настя Каменських і Потап (instagram.com/realpotap)

Розчулені фанати залишили багато зворушених відгуків, бажаючи щастя цій красивій парі.

  • Так він як кіт на сметану дивиться
  • найкрасивіша пара! Щастя вас
  • Коли ви пишете такі пости, мені хочеться верещати від щастя за вас!
  • Иуууу)))) ну дуууууууууууже
  • Бозее
  • Дуже зворушливо сказано
  • Аж молодший став виглядати!
  • Льоша, ви з Настею дуже гарна пара! Люблю вас і насолоджуюся разом з вами такими романтичними світлинами!
  • Яка ж ви гарна пара, щастя вам!
  • Шикарна жінка!!! Бомба! маэйкап просто суперрр) Ви кисуляя
  • Великого щастя вашій родині
  • Які ж ви гарненькі, дуже за вас рада Ви чудова пара
 

Скріншот коментарів (instagram.com/kamenskux)

Нагадаємо, Настя Каменських ефектно потрясла сідницями на камеру.

А до цього Каменських та її танцівниці викликали фурор в мережі відвертими образами. Співачка чи не вперше показала фото всіх-всіх дівчат своєї танцювальної команди. Шанувальники Насті прийшли в захват від цього фото і попросили більше таких знімків!

 

Бездоганна: Олена Зеленська сяє в Торонто в новому елегантному образі Морська фея: щаслива Тіна Кароль заворожила видовищним пляжним фото
Читати всі новини