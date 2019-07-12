"Бігти за ним на край світу": Каменських зворушила ніжним визнанням про Потапа

Настя Каменських і Потап, які 23 травня зіграли пишне весілля, не можуть тримати свої почуття при собі і продовжують активно ділитися ними з шанувальниками в мережі. Так, нещодавно зіркова парочка показала відео з жарким поцілунком, тепер же артисти опублікували схожі постільні знімки, а в підписі обмінялися ніжними зізнаннями один про одного.

Так, Настя виклала фото, на якому вони з коханим чоловіком лежать у ліжку - втім, одягнені. Артистка дивиться в об'єктив, а ось продюсер ніжно дивиться на свою обраницю.

"Коли ВІН на мене так дивиться, я готова бігти за ним на край світу, здійснити будь-яку мрію і ніжно-ніжно обійняти", - відверто зізналася Каменських.

Фото: Настя Каменських і Потап (instagram.com/kamenskux)

Потап не став відставати і поділився схожим знімком, однак на цей раз Настя з любов'ю дивиться на чоловіка.

"Коли ВОНА на мене так дивиться, я готовий віддати все на світі, дістати до будь-якої зірки, переплисти самий темний і глибокий океан", - заявив Потап.

Фото: Настя Каменських і Потап (instagram.com/realpotap)

Розчулені фанати залишили багато зворушених відгуків, бажаючи щастя цій красивій парі.

Так він як кіт на сметану дивиться

найкрасивіша пара! Щастя вас

Коли ви пишете такі пости, мені хочеться верещати від щастя за вас!

Иуууу)))) ну дуууууууууууже

Бозее

Дуже зворушливо сказано

Аж молодший став виглядати!

Льоша, ви з Настею дуже гарна пара! Люблю вас і насолоджуюся разом з вами такими романтичними світлинами!

Яка ж ви гарна пара, щастя вам!

Шикарна жінка!!! Бомба! маэйкап просто суперрр) Ви кисуляя

Великого щастя вашій родині

Які ж ви гарненькі, дуже за вас рада Ви чудова пара

Скріншот коментарів (instagram.com/kamenskux)

Нагадаємо, Настя Каменських ефектно потрясла сідницями на камеру.

А до цього Каменських та її танцівниці викликали фурор в мережі відвертими образами. Співачка чи не вперше показала фото всіх-всіх дівчат своєї танцювальної команди. Шанувальники Насті прийшли в захват від цього фото і попросили більше таких знімків!