Счастливые Потап и Настя Каменских показали на видео жаркий поцелуй

Потап и Настя Каменских (фото: instagram.com/kamenskux)

Каменских предупредила, что улетает с Потапом на очередной концерт

Настя Камеснких не успела выступить на сцене масштабного музыкального фестиваля Atlas Weekend в Киеве, как уже отправляется отыграть новый концерт. Так, у себя в разделе сториз на instagram-странице Камеснких сообщила, что “они с Лешей едут вместе на концерт”! И скорее всего, выступать они будут вместе!

“Но не как Потап и Настя. А как NK и группа Mozgi”, - отметила Настя. И сняв в этот момент Потапа. При этом скорее всего, видео было сделано в ВИП-комнате ожидания одного из столичных аэропортов… В любом случае уже совсем скоро поклонники пары узнают, куда же они отправились давай концерт.

Тем временем внимание фанов звездной пары привлекло совсем другое романтичное видео, которое Настя также опубликовала у себя в сториз.

На коротеньком видео Настя стоит позади Потапа, пока он сидит, нежно обнимает его и целует! Соответствующее видео появилось в twitter-блоге MyGlamWish.

Кроме того, на своей страничке Настя буквально засыпала фанов фото и видео со своего недавнего выступления на фестивале в Киеве. На опубликованных фото можно рассмотреть детали образа певицы. Напомним, что на сцену фестиваля Настя вышла в эффектном и очень соблазнительном образе. Певица блистала в откровенном боди с полупрозрачным верхом, через который был виден лифчик исполнительницы. Наряд также был эффектно декорирован лаковой баской и массой блесток и фиолетовых цепочек. Смотрелось со сцены очень нарядно и ярко. Также образ довершали высокие черные ботфорты на каблуке.

Стильная Настя Каменских (фото: instagram.com/kamenskux)

Также напомним, что до этого Каменских опубликовала провокационное видео. Видео, кстати, сняла близкая подруга Насти - дизайнер и супруга солиста группы “Время и Стекло” Алексея Завгороднего (Позитив) Аня Завгородняя. На видео Настя эффектно трясет ягодицами на камеру!

Также до этого Каменских и ее танцовщицы вызвали фурор в сети откровенными образами. Певица едва ли не впервые показала фото всех-всех девушек своей танцевальной команды. Поклонники Насти пришли в восторг от этого фото и попросили больше таких снимков!