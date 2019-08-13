"Бесценное время": Лилия Ребрик призналась, чем занимается, пока дочь спит

Ведущая дала полезные советы родителям маленьких деток
Какое-то время известная телеведущая Лилия Ребрик скрывала от общественности лицо младшей дочери Полины, однако сейчас, когда малышке уже исполнился год, с удовольствием показывает ее в сети и делится трогательными историями. Недавно она умилила сеть очаровательным семейным портретом, на котором поклонники заметили потрясающее сходство ребенка с отцом, Андреем Диким.
На этот раз Лиля поделилась атмосферным летним фото с доченькой. На снимке артистка сидит в парке на скамейке, задумчиво глядя вдаль. Рядом с ней стоит прогулочная розовая коляска, в которой спит Полина. Ребрик рассказала, чем обычно занимается, пока малышка спит, и дала советы родителям. Она призвала с пользой проводить это бесценное время.
Фото: Лилия Ребрик с дочерью Полиной (instagram.com/liliia.rebrik)
"Безцінний час на "подумати", поки дитина спить... А ви чим займаєтесь в такі миті? Якщо є можливість, завжди лягайте з дитинкою спати, домашні справи нікуди не дінуться!!! Або ж, якщо вам пощастило на вулиці приспати Манюню - насолоджуйтесь! Насолоджуйтесь природою, тишею, віком... Читайте, занурюйтесь в емоції... Бо щастя не приходить, приходить вміння його бачити й відчувати..." - мудро отметила мама двух детей.
Подписчики поблагодарили ее за полезные советы, а также делятся своими вариантами времяпрепровождения во время детского сна.
Скриншот комментариев (instagram.com/liliia.rebrik)
Напомним, бесстрашная Лилия Ребрик всполошила сеть экстремальной съемкой в штормящем море. Ведущая показала, в каких непростых условиях ей довелось снимать праздничный выпуск утреннего шоу, посвященный Дню независимости Украины.
Ранее очаровательная Лилия Ребрик восхитила эффектной фотосессией в поле, примерив венок из трав и цветов.
Также Лилия Ребрик удивила необычным образом, перевоплотившись в "крутого копа".