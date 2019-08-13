"Бесценное время": Лилия Ребрик призналась, чем занимается, пока дочь спит

Какое-то время известная телеведущая Лилия Ребрик скрывала от общественности лицо младшей дочери Полины, однако сейчас, когда малышке уже исполнился год, с удовольствием показывает ее в сети и делится трогательными историями. Недавно она умилила сеть очаровательным семейным портретом, на котором поклонники заметили потрясающее сходство ребенка с отцом, Андреем Диким.

На этот раз Лиля поделилась атмосферным летним фото с доченькой. На снимке артистка сидит в парке на скамейке, задумчиво глядя вдаль. Рядом с ней стоит прогулочная розовая коляска, в которой спит Полина. Ребрик рассказала, чем обычно занимается, пока малышка спит, и дала советы родителям. Она призвала с пользой проводить это бесценное время.

Фото: Лилия Ребрик с дочерью Полиной (instagram.com/liliia.rebrik)

"Безцінний час на "подумати", поки дитина спить... А ви чим займаєтесь в такі миті? Якщо є можливість, завжди лягайте з дитинкою спати, домашні справи нікуди не дінуться!!! Або ж, якщо вам пощастило на вулиці приспати Манюню - насолоджуйтесь! Насолоджуйтесь природою, тишею, віком... Читайте, занурюйтесь в емоції... Бо щастя не приходить, приходить вміння його бачити й відчувати..." - мудро отметила мама двух детей.

Подписчики поблагодарили ее за полезные советы, а также делятся своими вариантами времяпрепровождения во время детского сна.

Ліля, як кажуть, підписуюсь під кожним Вашим словом

Какая же вы Лилия мудрая женщина. Восхищаюсь вами

Так приходить вміння, відчуття, що навколо краса і потрібно насолоджуватися

Самое милое чувство, когда детки спят! Будто ангелы летают!!! Лиля вы очень милая, всегда вас смотрю и любуюсь!

Дуже цінна порада,дійсно!!! Я це не відразу зрозуміла,лише тоді, коли народилася друга донечка

Золотые слова

Ліля-Ви дуже розумна жінка, золотіслова, сказав би це хтось мені років 25 назад, була б щиро вдячна! Важливо-все це всасно зрозуміти!

Все вірно

Як все точно сказано

Скриншот комментариев (instagram.com/liliia.rebrik)

Напомним, бесстрашная Лилия Ребрик всполошила сеть экстремальной съемкой в штормящем море. Ведущая показала, в каких непростых условиях ей довелось снимать праздничный выпуск утреннего шоу, посвященный Дню независимости Украины.

Ранее очаровательная Лилия Ребрик восхитила эффектной фотосессией в поле, примерив венок из трав и цветов.

Также Лилия Ребрик удивила необычным образом, перевоплотившись в "крутого копа".