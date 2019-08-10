Лилия Ребрик всполошила сеть экстремальной съемкой в штормящем море

Лилия Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Телеведущая сохраняла оптимизм и дождалась солнца

Лилия Ребрик обожает свою работу и готова выполнять ее даже в экстремальных ситуациях. Теледива не боится рисковать и с улыбкой принимает любой вызов, даже если речь идет о природной стихии. Так, ведущая показала, в каких непростых условиях ей довелось снимать праздничный выпуск утреннего шоу, посвященный Дню независимости Украины. Соответствующие кадры появились в Instagram актрисы.

Когда съемочная группа с Лилией вышла в море, поднялся сильный вытер и начался дождь. Из-за штормовых порывов даже было не слышно, что звезда говорит на камеру. Она лишь поправляла волосы рукой и улыбалась.

"Дощ нас переслідує сьогодні. Ми у відкритому морі, на яхті, знімаємо святкову програму "Ранок з Україною" до дня Незалежності... Але дощ вносить свої корективи і в наші плани, і в зовнішній вигляд", - сообщила Лилия.

Лилия Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Из-за испортившихся погодных условий актрисе пришлось набросить на легкое платье коралового цвета джинсовую куртку. Она не теряла оптимизма и продолжала улыбаться на камеру, вопреки разбушевашейся стихии.

Чуть позже ведущая сообщила, что погода наладилась. Она позировала на корме яхты в лучах долгожданного солнца.

"Ми таки дочекалися сонця! Всім спасибі, знято!" - с радостью сообщила звезда в посте.

Лилия Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Поклонники не на шутку испугались за Лилию. Они посоветовали теледиве беречь себя и не испытывать судьбу, работая в экстремальных условиях.

Восхищаюсь Вами! Умничка!

Ви красуня

Сколько в вас жизни

Вы прекрасны, даже в дождь

Дощ вашій красі не завадить

Вам очень идут эти серьги, они такие яркие как и Вы!

Круті враження

Экстремальные условия

Я понимаю : съемки, сроки...Но и своей безопасности тоже нужно позаботиться! Выходить в море в такую погоду - это минимум не безопасно

Вау! Умница и красавица! Очень эффективно выглядите! Всегда приятно смотреть на таких людей и заряжаться позитивом!

Скриншот комментариев

Ранее Лилия Ребрик удивила необычным образом, перевоплотившись в "крутого копа".

Также Лилия Ребрик примерила спорт-кэжуал стиль с яркими аксессуарами и вызвала восторг у поклонников.