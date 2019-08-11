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"Копия папы": младшая дочь Лилии Ребрик удивила невероятным сходством с отцом

Lite » Новости шоу-бизнеса 11.08.2019 - 20:37
"Копия папы": младшая дочь Лилии Ребрик удивила невероятным сходством с отцом
Фото: Лилия Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)

Лилия Ребрик опубликовала в соцсети милое фото младшей дочери на фоне семейного портрета

Лилия Ребрик показала фото своей младшей дочери и умилила своих поклонников семейным снимком. В кадре стоит младшая дочь телеведущей Полина на фоне семейного портрета. Фото теледива опубликовала на своей страничке в Instagram. Также Лилия поделилась личной историей о том, когда они узнали, что у них будет Полина.

"Хм ... а где же я на этом фото? - думает Поля. Когда ты вырастешь, дочка, мы тебе расскажем, что ты у мамы в животике на этом фото, что это первая наша фотосессия вчетвером. О том, что #насбудечетверо мы узнали в день рождения Дианы, 30 августа. И первая, кому мы сказали это- была Диана. Вы не представляете, как Диана это держала в секрете, как ей нравилось быть в сговоре с родителями ... Так что Диана смело говорит, что По- это ее подарок на день рождения. Вот такие удивительные совпадения обстоятельств бывают ...", - трогательно подписала фото Лилия.

&quot;Копия папы&quot;: младшая дочь Лилии Ребрик удивила невероятным сходством с отцомФото: Дочка Лилия Ребрик Полина (instagram.com/liliia.rebrik)

Подписчики теледивы умилились семейной фотографией и прокомментировали снимок. Также многие поклонники Ребрик отмечают, что малышка Поля очень похожа на отца, она просто его копия.

  • Вы - невероятные. Я восхищаюсь вашей семьей! Счастья вам!
  • Полинка - копия папы. Такая забавная девочка.
  • Невероятного счастья вашей семье!

&quot;Копия папы&quot;: младшая дочь Лилии Ребрик удивила невероятным сходством с отцом

Скриншот комментариев (instagram.com/liliia.rebrik)

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Ранее очаровательная Лилия Ребрик восхитила эффектной фотосессией в поле, примерив венок из трав и цветов.

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Новости Украины Лилия Ребрик
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