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"Красивая украиночка": Лилия Ребрик в венке устроила красочную фотосессию в полях

Lite » Новости шоу-бизнеса 30.07.2019 - 11:27
"Красивая украиночка": Лилия Ребрик в венке устроила красочную фотосессию в полях
Фото: Лилия Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)

Артистка продемонстрировала яркий образ со съемок

Телеведущая Лилия Ребрик вернулась к работе в утреннем шоу  "Ранок з Україною" на телеканале "Україна" и вновь восхищает поклонников эффектными и стильными образами едва ли не каждый день. На этот раз артистка показала не только эффектный наряд, но также и необычное место для съемок и своего нового соведущего.

Красочными кадрами Лилия поделилась на своей странице в Instagram. Вместо привычной студии на этот раз она позировала просто среди полей, иногда даже в компании... коров! А также - вместе с известным шоуменом Анатолием Анатоличем, который стал одним из новых ведущих программы.

&quot;Красивая украиночка&quot;: Лилия Ребрик в венке устроила красочную фотосессию в полях

Фото: Лилия Ребрик и Анатолий Анатолич (instagram.com/liliia.rebrik)

Ребрик примерила атласное розовое платье с оригинальным поясом и оранжевые кеды. Красивый браз в этно-стиле дополнили венок из трав и цветов и крупные разноцветные сережки-висюльки. Вместе с Анатоличем ведущая прокатилась по полю на велосипеде и забавно позировала на фоне коров.

&quot;Красивая украиночка&quot;: Лилия Ребрик в венке устроила красочную фотосессию в полях

Фото: Лилия Ребрик и Анатолий Анатолич (instagram.com/liliia.rebrik)

К слову, Анатолий также примерил веночек и смотрится в нем просто очаровательно!

&quot;Красивая украиночка&quot;: Лилия Ребрик в венке устроила красочную фотосессию в полях

Фото: Лилия Ребрик и Анатолий Анатолич (instagram.com/liliia.rebrik)

"Почалися зйомки святкового марафону "Ранку з Україною". Готуємо для вас багато цікавого в оновленому складі ведучих. Всі подробиці в ефірі 24 серпня! Самі в передчутті..... P.S. Корови відпрацювали сьогодні на відмінно. Ну і ми з @anatoliyanatolich старалися", - прокомментировала Лиля.

Она также не упустила случая сделать несколько ярких селфи в таком очаровательном образе и живописном месте.

&quot;Красивая украиночка&quot;: Лилия Ребрик в венке устроила красочную фотосессию в полях&quot;Красивая украиночка&quot;: Лилия Ребрик в венке устроила красочную фотосессию в полях

Фото: Лилия Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)

"Красивий початок тижня... #дитячарадість #гарнийдень #понеділок Вже скоро в ефірі #ранокзукраїною", - отметила ведущая.

&quot;Красивая украиночка&quot;: Лилия Ребрик в венке устроила красочную фотосессию в полях

Фото: Лилия Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)

Подписчики Ребрик не смогли пройти мимо и засыпали ее восторженными комплиментами, называя настоящей украинской красавицей. Также многим интересно увидеть эфир с Анатоличем.

  • Ви чудові!!!
  • Найкращі ведучі!!
  • Класно, хочеться до вас на зйомки
  • Клас. Два улюблені мої ведучі. Удачі та успіхів.
  • Классные)))))Позитивные))))
  • Дуже веселі телеведучі.
  • Ждемо з нетерпінням ефіру. Віримо в вас, та вашу оновлену команду
  • Гарнааааа
  • Какая красивая
  • Дівчина—весна!
  • Очень красивые фото
  • Красивая украиночка!!
  • Лиля Вы великолепны!!! Оставайтесь всегда такой!!!
  • Гарна україночка!

&quot;Красивая украиночка&quot;: Лилия Ребрик в венке устроила красочную фотосессию в полях

Скриншот комментариев (instagram.com/liliia.rebrik)

Напомним, Лилия Ребрик в сверкающем платье устроила жаркие танцы с мужем на свадьбе двоюродной сестры.

Ранее Лилия Ребрик рассказала о пережитом стрессе на съемочной площадке. Телеведущая впервые проспала! А ведь у нее прямые эфиры. По словам Лилии, американские горки не сравнятся с таким стрессом. 

А до этого Лилия Ребрик покорила семейной идиллией в Турции. Напомним, что семья известной актрисы и ведущей совсем недавно вернулась из отдыха в Турции. 

 

Лилия Ребрик в сверкающем платье устроила жаркие танцы с мужем на свадьбе "Произведение искусства": Лилия Ребрик очаровала красотой в изысканной вышиванке
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