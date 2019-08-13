"Безцінний час": Лілія Ребрик зізналася, чим займається, поки дочка спить

Якийсь час відома телеведуча Лілія Ребрик приховувала від громадськості обличчя молодшої доньки Поліни, однак зараз, коли малюку вже виповнився рік, із задоволенням показує її в мережі і ділиться зворушливими історіями. Нещодавно вона замилувала мережу чарівним сімейним портретом, на якому шанувальники помітили приголомшливу подібність дитини з батьком Андрієм Диким.

На цей раз Ліля поділилася атмосферним літнім фото з донечкою. На знімку артистка сидить в парку на лавці, задумливо дивлячись у далечінь. Поруч з нею стоїть прогулянкова рожева коляска, в якій спить Поліна. Ребрик розповіла, чим зазвичай займається, поки маля спить, і дала поради батькам. Вона закликала з користю проводити цей безцінний час.

Фото: Лілія Ребрик з дочкою Поліною (instagram.com/liliia.rebrik)

"Безцінний час на "подумати", поки дитина спить... А ви чим займаєтесь у такі миті? Якщо є можливість, завжди лягайте з дитинкою спати, домашні справи нікуди не дінуться!!! Або ж, якщо вам пощастило на вулиці приспати Манюню - насолоджуйтесь! Насолоджуйтесь природою, тишею, віком... Читайте, занурюйтесь у емоції... Бо щастя не приходить, приходить вміння його бачити й відчувати..." - мудро зазначила мама двох дітей.

Підписники подякували їй за корисні поради, а також діляться своїми варіантами проведення часу під час дитячого сну.

Ліля, як кажуть, підписуюсь під кожним Вашим словом

Яка ж ви Лілія мудра жінка. Захоплююся вами

Так приходити вміння, відчуття, що навколо краса і потрібно насолоджуватися

Саме миле почуття, коли дітки сплять! Ніби ангели літають!!! Ліля ви дуже мила, вас завжди дивлюся і милуюся!

Дуже цінна порада,дійсно!!! Я це не відразу зрозуміла,лише тоді, коли народилася друга донечка

Золоті слова

Ліля-Ви дуже розумна жінка, золотіслова, сказавши бі це хтось мені 25 років тому, була б щиро вдячна! Важливо-все це всасно зрозуміти!

Все вірно

Як все точно сказано

Скріншот коментарів (instagram.com/liliia.rebrik)

Нагадаємо, безстрашна Лілія Ребрик сполохала мережу екстремальною зйомкою у штормовому морі. Ведуча показала, в яких непростих умовах їй довелося знімати святковий випуск ранкового шоу, присвячений Дню незалежності України.

Раніше чарівна Лілія Ребрик захопила ефектною фотосесією в полі, примірявши вінок з трав і квітів.

Також Лілія Ребрик здивувала незвичайним образом, перевтілившись у "крутого копа".