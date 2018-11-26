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Беременная Тодоренко показала семейные будни с Топаловым

Lite » Звезды 26.11.2018 - 13:18
Беременная Тодоренко показала семейные будни с Топаловым
Фото: Регина Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)

Ведущая похвасталась, что ее жених отлично готовит

Популярная украинская телеведущая Регина Тодоренко, которая любит заказывать еду через интернет, показала, как выглядят ее семейные будни с певцом Владом Топаловым.

Пара, которая недавно появилась с обручальными кольцами на руках, совместно приготовила пиццу. Об этом Регина, которая вот-вот должна родить первого ребенка, сообщила в Instagram. Звезда также поделилась милым семейным фото с приготовленной пиццей.

#семейныебудниТТ Сегодня мы вместе готовили пиццу: @vladtopalovofficial сделал все заготовки, раскатал тесто, картинно разложил ингредиенты и засунул в печь, а я поддерживала его морально. Оказывается, мой мужчина не только прекрасно поет, но и невероятно вкусно готовит )  Какое же это объедение - домашняя пицца  спасибо родителям за помощь и инструкцию.
1. Вы когда-нибудь ходили на кулинарные курсы? Да/нет
2. А хотели бы?" - написала Тодоренко.

Беременная Тодоренко показала семейные будни с Топаловым

Скриншот поста (instagram.com/reginatodorenko)

Подписчики отметили в комментариях, что Регина и Влад очень позитивная пара и пожелали им счастья.

"Очень красивая пара, как на вас приятно смотреть, мы вас любим, побольше совместных песен", "Какие же вы сладкие!!! продолжайте радовать своими чудесными фото.Приятно смотреть на вас", "Регина очень очень очень красивая и умная интересная позитивная!!!! удачи вам в семейной жизни", - пишут фолловеры.

Беременная Тодоренко показала семейные будни с Топаловым

Беременная Тодоренко показала семейные будни с Топаловым

Беременная Тодоренко показала семейные будни с Топаловым

Скриншот комментариев (instagram.com/reginatodorenko)

Напомним, беременная Тодоренко показала, как занимается йогой.

К слову,  украинская телеведущая Регина Тодоренко, которая находится на 9-м месяце беременности, и ее возлюбленный Влад Топалов были названы "Парой года" на церемонии награждения премией "Женщина года" журнала Glamour. 

Напомним, ранее мы писали о том, что стало известно, кого ждет Тодоренко. Оказалось, что пара ожидает сына и даже придумала для него имя.

Видео: РБК-Украина

Новости Украины Влад ТопаловсемьяРегина Тодоренкобеременность
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