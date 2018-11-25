"Такая умничка": беременная Тодоренко показала, как занимается йогой

Фото: (instagram.com/reginatodorenko)

Регине Тодоренко скоро нужно будет рожать, но она все равно ведет активный образ жизни

Популярная телеведущая Регина Тодоренко, которая любит заказывать еду через интернет, запостила в сеть снимок в черном обтягивающем спортивном наряде и продемонстрировала фолловерам, что ведет активный образ жызни, не смотря на то, что скоро ей предстоит стать мамой: телезвезда на фото занимается йогой. Снимок был опубликован в Instagram знаменитости.

Скриншот поста (instagram.com/reginatodorenko)

Йога является идеальным видом спорта для тех, кто ждет ребенка, а еще, как утверждает Регина Тодоренко, она помогает ей разгрузить мысли и дать необходимый отдых в моменты, когда трудно.

Теледива добавила такую подпись к снимку: "Иногда кажется, что весь мир настроен против тебя, что ты один такой классный и гениальный, а все вокруг — придурки, что у тебя таааак много желания создавать, а все самое лучшее достается другим! В такие моменты я созерцаю, сканирую себя , чтоб определить, где именно я свернула не туда, анализирую каждый шаг, потому что мне важно понять, необходимое ли количество сил я приложила, чтобы получить "ДА". Так и живу, каждый раз задумываясь, не слишком ли мало я прикладываю усилий, чтоб получить желаемый результат! И этот принцип работает во всем: семья, работа, отдых и тд…. А йога очень помогает в трудные моменты приостановить суету в организме, понаблюдать, наладить все процессы и снова запустить механизм!!!".

А еще звезда обратилась к поклонникам с вопросом, с каким девизом по жизни шагают они. В ответ на это фолловеры забросали ее фразами, которые дают им мотивацию в жизни. Кроме того будущую звездную маму осыпали компиментами и сказали, что она "такая умничка" и, что подает хороший пример всем беременным мамам.

К слову, украинская телеведущая Регина Тодоренко, которая находится на 9-м месяце беременности, и ее возлюбленный Влад Топалов были названы "Парой года" на церемонии награждения премией "Женщина года" журнала Glamour.

Напомним, ранее мы писали о том, что стало известно, кого ждет Тодоренко. Оказалось, что пара ожидает сына и даже придумала для него имя.

И о том, что беременная Тодоренко устроила с подругами baby shower.

Видео: РБК-Украина