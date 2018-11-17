"Кольца обручальные на пальцах": в сети рассказали о женитьбе Тодоренко и Топалова (видео)

Фото: (Коллаж/РБК-Украина)

На новый социальный статус звезд указывают обручальные кольца

Регина Тодоренко и Влад Топалов, которые недавно стали "Парой года" на церемонии награждения премией "Женщина года" журнала Glamour, по наблюдениям поклонников уже вступили в брак. Об этом фанаты пары написали под новым роликом, опубликованном в социальной сети Instagram.

В ролике, снятом для песни "Там, где ты" Влада Топалова, "молодожены" указывают на обручальные кольца на руках.

Видео: (instagram.com/reginatodorenko)

Фанаты безумно радуются за молодых.

"Клевые такие", "Вы поженились? Поздравляю!!!", "Рад за вас, привет из Одессы)", "Вы классные вместе, желаю вам счастья", "Какая у вас прекрасная девушка! Просто лучик солнца! Берегите друг друга! Спасибо за прекрасные эмоции! Зарядили энергией!!!", "Поженились? Кольца обручальные на пальцах...", "Вы классные, счастья вам!! Становитесь сильнее и счастливее рядом друг с другом, всегда!!!)))", — пишут под видео.

Скиншоты комментариев поста аккаунта instagram.com/reginatodorenko

Знаменитости пока никак не комментировали свой социальный статус, однако известно, что кольцо на руке Влада Топалова появилось совсем недавно, впервые он продемонстрировал его на снимке, опубликованном 14 ноября. На руке Регины теперь красуется более широкое и увесистое кольцо.

Фото: (instagram.com/vladtopalovofficial)

Напомним, что Тодоренко поделилась секретом успешного брака.

Ранее беременная Регина Тодоренко снялась в клипе жениха Влада Топалова.

Видео: (video.rbc.ua)