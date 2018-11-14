Беременная Тодоренко и Топалов стали "Парой года" в России

Фото: Регина Тодоренко и Влад Топалов (instagram.com/reginatodorenko)

Ведущая выбрала наряд, подчеркнувший ее внушительный животик

Известная украинская телеведущая Регина Тодоренко, которая находится на 9-м месяце беременности, и ее возлюбленный Влад Топалов были названы "Парой года" на церемонии награждения премией "Женщина года" журнала Glamour. Снимками с мероприятия, которое состоялось 13 ноября в Москве, артистка поделилась в Instagram.

Также в этой категории были номинированы пары: Кети Топурия и Гуф, Тимати и Анастасия Решетова, Александр Цыпкин и Оксана Лаврентьева.

Для выхода в свет экс-ведущая "Орла и Решки" выбрала облегающее черное платье с высоким разрезом на бедре. Наряд подчеркнул сильно округлившийся живот Регины, которая совсем скоро впервые станет мамой.

На фото они с Топаловым счастливо улыбаются.

Фото: Регина Тодоренко и Влад Топалов (instagram.com/reginatodorenko)

"До чего же нам с @vladtopalovofficial приятно получить такую премию #ПараГода по версии журнала @glamour_russia. Благодарю всех вас за то, что голосовали, именно ваша поддержка помогает работать, развиваться и идти дальше, даже будучи на 9м месяце)! Спасибо, @ilyana.erdneeva , за терпение и понимание, только ты и @katerynaprymina знаете, как нелегко нам все это давалось, но мы справились!

Мы с Владиславом Михайловичем поняли, что номинация пара года в каком-то смысле приравнивается к значению "СЕМЬЯ". обещаем и дальше поддерживать это звание. Нам есть, над чем трудиться", - написала Тодоренко под публикацией.

Скриншот поста (instagram.com/reginatodorenko)

Многие подписчики поздравили пару и пожелали им семейного счастья. Однако некоторые отметили, что Влад Топалов не очень хорошо выглядит и припомнили его "наркоманское" прошлое.

Скриншот комментариев (instagram.com/reginatodorenko)

Нашлись и такие, кто не видит любви между Региной и Владом.

Скриншот комментариев (instagram.com/reginatodorenko)

Другие же пристыдили украинскую ведущую, напомнив ей о сложной ситуации в родной стране.

Скриншот комментариев (instagram.com/reginatodorenko)

Напомним, это уже второе такое звание для звездной пары. Ранее телеведущая Регина Тодоренко и ее возлюбленный Влад Топалов стали лауреатами премии российского журнала ОК! На мероприятии они, собственно, и были основными претендентами на победу в номинации "Пара года".

Ранее Тодоренко призналась, что предпочла бы семье работу.

Кстати, беременная Тодоренко рассказала о своем тайном хобби.

Видео: (video.rbc.ua)