Совсем скоро: стало известно, кого ждет Тодоренко

Коллаж РБК-Украина

Телеведущая сообщила, когда должен родиться ребенок

Известная украинская телеведущая Регина Тодоренко, которая вместе со своим женихом Владом Топаловым стали лауреатами премии журнала "ОК!" в номинации "Пара года", ожидают сына. Об этом и о том, когда ожидается рождение малыша, Тодоренко обмолвилась на одном из светских мероприятий, пишет издание "СтарХит".

О дате родов Регина Тодоренко рассказала в четверг, 8 ноября на премии журнала "ОК!". Она сообщила, что долгожданное событие состоится совсем скоро, буквально через неделю.

Также стало известно, что пара ожидает сына и даже придумала для него имя.

На премии Влад Топалов обращался ко всем, кто хотел прикоснуться к Регине и ее огромному животу, со следующими словами: "Только не пробуйте поднимать Вадима".

Влад Топалов с нетерпением ожидает рождения ребенка и признается, что совершенно этого не боится.

"Я очень хочу и не боюсь этого. Это та новая ступень в жизни, к которой я иду осознанно, трезво, с желанием. Понимая, что будет очень трудно, понимая, что я не понимаю, как мне все правильно сделать. Мы с Региной обсуждаем это, что я точно знаю, как не надо, а как надо — будем разбираться", — поделился певец в интервью для Тутте Ларсен.

Кстати, недавно мы писали о том, что беременная Тодоренко рассказала о своем тайном хобби.

А также рассказывали о том, что Регина Тодоренко устроила с подругами вечеринку baby shower.

Видео: РБК-Украина