Вагітна Тодоренко показала сімейні будні з Топаловим

Фото: Регіна Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)

Ведуча похвалилася, що її наречений відмінно готує

Популярна українська телеведуча Регіна Тодоренко, яка любить замовляти їжу через інтернет, показала, як виглядають її сімейні будні з співаком Владом Топаловим.

Пара, яка нещодавно з'явилася з обручкою на руках, спільно приготувала піцу. Про це Регіна, яка ось-ось повинна народити першу дитину, повідомила в Instagram. Зірка також поділилася милим сімейним фото з приготовленою піцою.

#семейныебудниТТ Сьогодні ми разом готували піцу: @vladtopalovofficial зробив всі заготовки, розкотив тісто, картинно розклав інгредієнти і засунув у піч, а я підтримувала його морально. Виявляється, мій чоловік не лише чудово співає, але і неймовірно смачно готує ) Яке ж це смакота - домашня піца спасибі батькам за допомогу і інструкцію.

1. Ви коли-небудь ходили на кулінарні курси? Так/ні

2. А хотіли б?" - написала Тодоренко.

Скріншот поста (instagram.com/reginatodorenko)

Підписники зазначили в коментарях, що Регіна і Влад дуже позитивна пара і побажали їм щастя.

"Дуже красива пара, як на вас приємно дивитися, ми вас любимо, побільше спільних пісень", "Які ж ви солодкі!!! продовжуйте радувати своїми чудовими фото.Приємно дивитися на вас", "Регіна дуже дуже дуже красива і розумна цікава позитивна!!!! удачі вам в сімейному житті", - пишуть фоловери.

Скріншот коментарів (instagram.com/reginatodorenko)

Нагадаємо, вагітна Тодоренко показала, як займається йогою.

До речі, українська телеведуча Регіна Тодоренко, яка знаходиться на 9-му місяці вагітності, і її коханий Влад Топалов були названі "Парою року" на церемонії нагородження премією "Жінка року" журналу Glamour.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що стало відомо, кого чекає Тодоренко. Виявилося, що пара чекає сина і навіть придумала для нього ім'я.

Відео: РБК-Україна