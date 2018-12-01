Беременная Регина Тодоренко записала песню на украинском языке (видео)

Ведущая спела свою любимую песню
Известная украинская ведущая Регина Тодоренко, которая на днях должна родить малыша, записала трогательную песню группы "Бумбокс" на родном языке. Девушка спела известнейший хит украинской группы в компании "3 с половиной человек". Видео опубликовано в профиле ведущей в Instagram.
"3 с половиной человека" Антон Лаврентьев и Алина Астровская споют для вас мою любимую песню группы Бумбокс Happy End. Хотите еще?" — спрашивает ведущая.
Скриншот поста аккаунта instagram.com/reginatodorenko
Видео: (instagram.com/reginatodorenko)
Фанаты в восторге от песни и исполнения. Многие стали пророчествовать Регине прекрасное будущее в качестве певицы. Поклонники ведущей из Украины очень рады, что Тодоренко записала песню именно на украинском — значит любит и помнит родину.
Скриншоты комментариев поста аккаунта instagram.com/reginatodorenko
Напомним, что Регина Тодоренко рассказала, как беременность изменила ее жизнь.
Ранее беременная Тодоренко показала, как занимается йогой.
К слову, украинская телеведущая Регина Тодоренко, которая находится на 9-м месяце беременности, и ее возлюбленный Влад Топалов были названы "Парой года" на церемонии награждения премией "Женщина года" журнала Glamour.
Видео: (video.rbc.ua)