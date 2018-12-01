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Беременная Регина Тодоренко записала песню на украинском языке (видео)

Lite » Звезды 01.12.2018 - 15:45
Беременная Регина Тодоренко записала песню на украинском языке (видео)
Фото: (instagram.com/reginatodorenko)

Ведущая спела свою любимую песню

Известная украинская ведущая Регина Тодоренко, которая на днях должна родить малыша, записала трогательную песню группы "Бумбокс" на родном языке. Девушка спела известнейший хит украинской группы в компании "3 с половиной человек". Видео опубликовано в профиле ведущей в Instagram.

"3 с половиной человека" Антон Лаврентьев и Алина Астровская споют для вас мою любимую песню группы Бумбокс Happy End. Хотите еще?" — спрашивает ведущая.

Беременная Регина Тодоренко записала песню на украинском языке (видео)

Скриншот поста аккаунта instagram.com/reginatodorenko

 

 

Видео: (instagram.com/reginatodorenko)

Фанаты в восторге от песни и исполнения. Многие стали пророчествовать Регине прекрасное будущее в качестве певицы. Поклонники ведущей из Украины очень рады, что Тодоренко записала песню именно на украинском — значит любит и помнит родину.

Беременная Регина Тодоренко записала песню на украинском языке (видео)

Беременная Регина Тодоренко записала песню на украинском языке (видео)

Беременная Регина Тодоренко записала песню на украинском языке (видео)

Беременная Регина Тодоренко записала песню на украинском языке (видео)

Беременная Регина Тодоренко записала песню на украинском языке (видео)

Скриншоты комментариев поста аккаунта instagram.com/reginatodorenko

Напомним, что Регина Тодоренко рассказала, как беременность изменила ее жизнь.

Ранее беременная Тодоренко показала, как занимается йогой.

К слову,  украинская телеведущая Регина Тодоренко, которая находится на 9-м месяце беременности, и ее возлюбленный Влад Топалов были названы "Парой года" на церемонии награждения премией "Женщина года" журнала Glamour. 

 Видео: (video.rbc.ua)

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