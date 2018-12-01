Беременная Регина Тодоренко записала песню на украинском языке (видео)

Фото: (instagram.com/reginatodorenko)

Ведущая спела свою любимую песню

Известная украинская ведущая Регина Тодоренко, которая на днях должна родить малыша, записала трогательную песню группы "Бумбокс" на родном языке. Девушка спела известнейший хит украинской группы в компании "3 с половиной человек". Видео опубликовано в профиле ведущей в Instagram.

"3 с половиной человека" Антон Лаврентьев и Алина Астровская споют для вас мою любимую песню группы Бумбокс Happy End. Хотите еще?" — спрашивает ведущая.

Скриншот поста аккаунта instagram.com/reginatodorenko

Видео: (instagram.com/reginatodorenko)

Фанаты в восторге от песни и исполнения. Многие стали пророчествовать Регине прекрасное будущее в качестве певицы. Поклонники ведущей из Украины очень рады, что Тодоренко записала песню именно на украинском — значит любит и помнит родину.

Скриншоты комментариев поста аккаунта instagram.com/reginatodorenko

Напомним, что Регина Тодоренко рассказала, как беременность изменила ее жизнь.

Ранее беременная Тодоренко показала, как занимается йогой.

К слову, украинская телеведущая Регина Тодоренко, которая находится на 9-м месяце беременности, и ее возлюбленный Влад Топалов были названы "Парой года" на церемонии награждения премией "Женщина года" журнала Glamour.

Видео: (video.rbc.ua)