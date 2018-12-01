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Вагітна Регіна Тодоренко записала пісню українською мовою (відео)

Lite » Зірки 01.12.2018 - 15:45
Вагітна Регіна Тодоренко записала пісню українською мовою (відео)
Фото: (instagram.com/reginatodorenko)

Ведуча заспівала свою улюблену пісню

Відома українська ведуча Регіна Тодоренко, яка днями повинна народити малюка, записала зворушливу пісню групи "Бумбокс" рідною мовою. Дівчина заспівала відомий хіт української групи в компанії "3 з половиною людей". Відео опубліковано в профілі ведучої в Instagram.

"3 з половиною людини" Антон Лаврентьєв і Аліна Астровська заспівають для вас мою улюблену пісню гурту Бумбокс Happy End. Хочете ще?" — запитує ведуча.

Вагітна Регіна Тодоренко записала пісню українською мовою (відео)

Скріншот поста облікового запису instagram.com/reginatodorenko

Відео: (instagram.com/reginatodorenko)

Фани в захваті від пісні і виконання. Багато хто став пророкувати Регіні прекрасне майбутнє в якості співачки. Шанувальники ведучої з України дуже раді, що Тодоренко записала пісню саме українською — значить любить і пам'ятає батьківщину.

Вагітна Регіна Тодоренко записала пісню українською мовою (відео)

Вагітна Регіна Тодоренко записала пісню українською мовою (відео)

Вагітна Регіна Тодоренко записала пісню українською мовою (відео)

Вагітна Регіна Тодоренко записала пісню українською мовою (відео)

Вагітна Регіна Тодоренко записала пісню українською мовою (відео)

Скріншоти коментарів поста облікового запису instagram.com/reginatodorenko

Нагадаємо, що Регіна Тодоренко розповіла, як вагітність змінила її життя.

Раніше вагітна Тодоренко показала як займається йогою.

До речі, українська телеведуча Регіна Тодоренко, яка знаходиться на 9-му місяці вагітності, і її коханий Влад Топалов були названі "Парою року" на церемонії нагородження премією "Жінка року" журналу Glamour.

Відео: (video.rbc.ua)

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