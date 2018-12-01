Вагітна Регіна Тодоренко записала пісню українською мовою (відео)

Фото: (instagram.com/reginatodorenko)

Ведуча заспівала свою улюблену пісню

Відома українська ведуча Регіна Тодоренко, яка днями повинна народити малюка, записала зворушливу пісню групи "Бумбокс" рідною мовою. Дівчина заспівала відомий хіт української групи в компанії "3 з половиною людей". Відео опубліковано в профілі ведучої в Instagram.

"3 з половиною людини" Антон Лаврентьєв і Аліна Астровська заспівають для вас мою улюблену пісню гурту Бумбокс Happy End. Хочете ще?" — запитує ведуча.

Скріншот поста облікового запису instagram.com/reginatodorenko

Відео: (instagram.com/reginatodorenko)

Фани в захваті від пісні і виконання. Багато хто став пророкувати Регіні прекрасне майбутнє в якості співачки. Шанувальники ведучої з України дуже раді, що Тодоренко записала пісню саме українською — значить любить і пам'ятає батьківщину.

Скріншоти коментарів поста облікового запису instagram.com/reginatodorenko

Нагадаємо, що Регіна Тодоренко розповіла, як вагітність змінила її життя.

Раніше вагітна Тодоренко показала як займається йогою.

До речі, українська телеведуча Регіна Тодоренко, яка знаходиться на 9-му місяці вагітності, і її коханий Влад Топалов були названі "Парою року" на церемонії нагородження премією "Жінка року" журналу Glamour.

Відео: (video.rbc.ua)