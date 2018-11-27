Регина Тодоренко рассказала, как беременность изменила ее жизнь

Фото: Регина Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)

Жизнь артистки за эти 9 месяцев ощутимо изменилась

Популярная украинская телеведущая Регина Тодоренко, которая ранее показала семейные будни с Владом Топаловым, в откровенном интервью расказала, как беременность повлияла на ее жизнь и почему скрывала отношения с певцом, передает Woman.ru

Артистка отметила, что последние месяцы беременности даются ей нелегко.

"Главное неудобство в том, что сильно отекают ноги. Утром ты вышел из дома в ботинках одного размера, а вечером тебе нужна обувь на пару размеров больше. Шнурки не можешь завязать, передвигаешься не так быстро, как раньше. До беременности я могла пройти в день десять, пятнадцать, а то и двадцать километров, а сейчас мой максимум - пять. Сложно найти красивую одежду для беременных, особенно, если тебе нужно подобрать наряд на мероприятие и хочется надеть что-то из последней коллекции. И да, еще беда с колготками! Хочется, чтобы они сами надевались на мои ноги", - поделилась Регина.

Фото: Регина Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)

Также ведущая заметила, что во время ожидания первенца стала особенно эмоциональной и начала бурно реагировать на обычные вещи:

"Я всегда была сентиментальной, но с беременностью это особенно обострилось. Я стала настолько эмоциональной, что меня может растрогать прикосновение близкого человека или лирическая песня", - говорит Тодоренко.

Также она наконец объяснила, почему так долго скрывала роман с российским певцом.

"Все просто: я не хочу кричать о личном публично. Счастье, как известно, любит тишину. Конечно, мне, как и любому нормальному человеку, хочется поделиться своей радостью, но только с близкими, а не со всей страной. Что я и сделала: наши родные и друзья узнали новости одними из первых", - прокомментировала звезда.

Фото: Регина Тодоренко и Влад Топалов (instagram.com/reginatodorenko)

Интересно, что по словам Регины, ее с Владом объединяет непохожесть друг на друга.

"Правильно говорят: противоположности притягиваются. Мне нравится в нем то, чего нет во мне, а Влада, как мне кажется, привлекает во мне то, чего не хватает ему. Я обожаю его рациональность, ум и то, как правильно и порядочно он подходит ко всему в этой жизни. Мне стоит у него этому поучиться, ведь я совсем другая: слишком эмоциональный, быстро вспыхиваю, полыхаю, а потом так же резко угасаю. Что касается качеств, которые меня в нем не устраивают: они есть, но, несмотря на это, я все равно люблю его!", - отметила Тодоренко.

Фото: Регина Тодоренко и Влад Топалов (instagram.com/reginatodorenko)

Напомним, беременная Тодоренко показала, как занимается йогой.

К слову, украинская телеведущая Регина Тодоренко, которая находится на 9-м месяце беременности, и ее возлюбленный Влад Топалов были названы "Парой года" на церемонии награждения премией "Женщина года" журнала Glamour.

Видео: РБК-Украина