Беременная Джамала показала уникальный интерьер в любимой стране

Джамала несмотря на свое интересное положение (звезда ждет второго малыша) ведет активный образ жизни и много путешествует. Так, она отправилась в Амстердам, Нидерланды. О цели визита певица пока молчит, предпочитая держать интригу, зато делится атмосферными фото на уличках города. Так, на новом снимке артистка позирует среди оригинального интерьера, причем, сложно поверить, из чего сделанно убранство роскошной комнаты.

Певица расположилась в экстравагантном "золотом" кресле. На ней – вельветовая рубашка горчичного оттека (один из трендовых цветов сезона) свободного кроя и пестрые черные штаны с мелким принтом, а также массивные черные ботинки.

Джамала обратила внимание поклонников на массивную роскошную люстру с декоративными золотыми подвесками из цепей.

Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)

"Я обожнюю цю країну! Ну як можна робити все так просто і красиво? Наприклад, люстра позаду мене зроблена з велосипедних ланцюжків. Продовжую свій шлях. Привіт, Роттердам!" - поделилась она своими планами.

Поклонники Джамалы не успустили возможность сделать ей комплимент, а заодно оценить и интерьер за ее спиной.

Как же красиво!

Так красиво!

Класс, Джа

Какая же Вы прекрасная. Просто умничка, трудитесь над музыкой, мы так это ценим

Такая солнечная вся. С интересом наблюдаю за передвижениями!

Гарно

Скриншот комментариев

Ранее Джамала рассказала о реакции своего мужа Бекира Сулейманова на новость о пополнении в семье.