Вагітна Джамала показала унікальний інтер'єр в улюбленій країні

Співачка подорожує по Нідерландам
Джамала незважаючи на своє цікаве положення (зірка чекає другого малюка) веде активний спосіб життя і багато подорожує. Так, вона вирушила в Амстердам, Нідерланди. Про мету візиту співачка поки що мовчить, тримаючи інтригу, зате ділиться атмосферними фото на вуличками міста. Так, на новому знімку артистка позує серед оригінального інтер'єру, причому, складно повірити, з чого зроблене оздоблення розкішної кімнати.
Співачка розташувалася в екстравагантному "золотому" кріслі. На ній – сорочка гірчичного відтоку (один з трендових кольорів сезону) вільного крою і строкаті чорні штани з дрібним принтом, а також масивні чорні черевики.
Джамала звернула увагу шанувальників на масивну розкішну люстру з декоративними золотими підвісками з ланцюгів.
Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)
"Я обожнюю цю країну! Ну як можна робити все так просто і красиво? Наприклад, люстра позаду мене зроблена з велосипедних ланцюжків. Продовжую свій шлях. Привіт, Роттердам!" - поділилася вона своїми планами.
Шанувальники Джамали не успустили можливість зробити їй комплімент, а заодно оцінити і інтер'єр за її спиною.
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Раніше Джамала розповіла про реакції свого чоловіка Бекіра Сулейманова на новину про поповнення в родині.