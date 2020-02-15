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Его глаза светились: Джамала рассказала о реакции мужа на новость о второй беременности

Lite » Новости шоу-бизнеса 15.02.2020 - 14:17
Его глаза светились: Джамала рассказала о реакции мужа на новость о второй беременности
Фото: Джамала с мужем и сыном (instagram.com/jamalajaaa)

Супруг певицы даже боялся сразу поверить в такое счастье

На днях Джамала ошарашила своих поклонников радостной новостью - певица сообщила, что снова беременна и станет мамой во второй раз. Вместе с мужем Бекиром Сулеймановым она воспитывает сыночка Эмира-Рахмана, которому в марте исполнится два года. Интересно, что этой зимой артистка вместе с семьей ездила на отдых в Египет, уже будучи в положении, однако ей удалось искусно скрывать округлившийся живот под свободными нарядами.

В комментарии ведущей Соломии Витвицкой для Telegram-канала "Особливе з Соломією" будущая звездная мамочка рассказала, как любимый отреагировал на новость о ее второй беременности.

По словам Джамалы, Бекир не хотел радоваться этой новости преждевременно и предложил подождать точного подтверждения.

"Я сделала тест, потом сказала Бекиру. А он сказал: "Нет, еще не буду радоваться, надо пойти к врачу, чтобы он подтвердил. Потом я буду радоваться", - поделилась певица.

Его глаза светились: Джамала рассказала о реакции мужа на новость о второй беременности

Фото: Джамала с мужем и сыном (instagram.com/jamalajaaa)

Она также вспомнила, как сама заподозрила о второй беременности.

"Я помню, что заподозрила еще на съемках клипа "Жалі", что я что-то очень устаю. Хотя мы снимали двое суток, и это бы нормально было. Но я села на диету и это мне не хватало пищи, что-то кружилась голова и я себе подумала: "Слишком быстро что-то устала", - поведала исполнительница.

Как призналась Джамала, она не стала готовить любимому сюрприз, класть тест в коробочку, встречать Бекира с лентами. Она просто показала мужу тест с двумя полосками.

"Он очень радовался. Сказать, что его глаза светились, – ничего не сказать", - рассказала о реакции супруга певица.

Его глаза светились: Джамала рассказала о реакции мужа на новость о второй беременности

Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)

Исполнительница вместе с мужем над именем для малыша уже размышляют, однако ни пол ребенка, ни срок, когда он появится на свет, пока не раскрывают.

Напомним, ранее беременная Джамала довела сеть до слез трогательным семейным видео.

До мурашек: беременная Джамала довела сеть до слез трогательным семейным видео Чудо, которое дарит Всевышний: Джамала станет мамой во второй раз
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