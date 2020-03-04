Пока не могу рассказать: беременная Джамала заинтриговала атмосферными фото из Амстердама

Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)

Артистка в стильном образе позировала на фоне каналов

Украинская певица Джамала, которая в начале февраля ошарашила фанатов известием о второй беременности, не собирается сбавлять обороты и продолжает вести активную и насыщенную жизнь, а также заниматься творчеством. Впрочем, и про отдых не забывает - недавно артистка поделилась милой фотосессией с сыном Эмиром-Рахманом, сделанной на пляже, и призналась, что они с семьей уже подыскивают следующее место для совместного отпуска.

А тем временем беременная звезда отправилась в столицу Нидерландов Амстердам и поделилась в Instagram атмосферными кадрами. Джамала предстала на фото в стильном и удобном образе - певица отправилась на прогулку в кожаной юбке-миди бордового цвета, черном пуловере с принтом и ботинках на массивной подошве.

Она эффектно позировала на фоне знаменитых каналов города, присев на еще один из символов Амстердама - велосипед.

Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)

Исполнительница отметила, что не может пока признаться, зачем она отправилась в этот живописный город.

"И чего это я так загадочно улыбаюсь и строю вам глазки? Пока не могу рассказать, почему я здесь, но скоро вы все узнаете! Вот вам немного пасмурного и при этом очень комфортного Амстера", - заинтриговала Джа.

Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)

Поклонники певицы попросили поменьше томить их в неведении, а также оставили много восхищенных отзывов образу и красоте знаменитости.

Вы очарование, Джа! Ждём с нетерпением приятные новости

Секретики Джа? Хм... Ну мы типо... это... ждать умеем... но только чтоб не долго

Нові сюрпризи Це буде нове музичне відео?

Такая красивая

Потому что зашла в кофешоп и сразу глазки настроились и улыбка появилась)

Невероятно там красиво, и вы превосходительна. очень интересно

Всегда волшебная

Ви просто випромінюєте ЩАСТЯ! Радіємо за вашу родину

Джамала, вы умница!) Вот и всё!) С уважением к вам!

Чудесные фотографии

Такая стильная и позитивная

Скриншот комментариев (instagram.com/jamalajaaa)

Стоит напомнить, что недавно Джамала рассказала о реакции мужа Бекира на новость о второй беременности.