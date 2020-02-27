Когда любимые близко: Джамала очаровала нежной фотосессией с сыном на пляже

Беременная певица поделилась теплыми кадрами с маленьким Эмиром
Победительница Евровидения Джамала сейчас находится в ожидании чуда - певица беременна вторым ребенком и очень счастлива. При этом она совершенно не собирается сидеть дома и продолжает активную жизнь - работает, выступает на концертах и шоу и съездила на отдых в Египет с мужем и маленьким сыном Эмиром-Рахманом. Звезда призналась, что летом они с семьей тоже хотят где-нибудь отдохнуть и уже начали присматривать места.
На своей странице в Instagram Джамала поделилась теплой и атмосферной фотосессией с двухлетним сыночком. Мама и сын, одетые в удобную спортивную одежду, запечатлены на пляже - скорее всего, кадры были сделаны как раз во время их египетских каникул. Артистка опубликовала по две версии каждого снимка - цветную и черно-белую и поинтересовалась у фолловеров, какая им нравится больше.
"Мы ждём тёплый сезон, ищем места. Хотя все намного проще, тепло — это когда любимые близко. Цветные или ч/б? Какие фото вам больше отзываются?" - прокомментировала Джа.
Фото: Джамала с сыном (instagram.com/jamalajaaa)
Атмосферные кадры не оставили равнодушными подписчиков звезды и они оставили много теплых отзывов.
Скриншот комментариев (instagram.com/jamalajaaa)
Стоит напомнить, что недавно Джамала рассказала о реакции мужа на новость о второй беременности - Бекир даже боялся поверить в такое счастье.