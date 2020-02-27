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Когда любимые близко: Джамала очаровала нежной фотосессией с сыном на пляже

Lite » Новости шоу-бизнеса 27.02.2020 - 12:48
Когда любимые близко: Джамала очаровала нежной фотосессией с сыном на пляже
Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)

Беременная певица поделилась теплыми кадрами с маленьким Эмиром

Победительница Евровидения Джамала сейчас находится в ожидании чуда - певица беременна вторым ребенком и очень счастлива. При этом она совершенно не собирается сидеть дома и продолжает активную жизнь - работает, выступает на концертах и шоу и съездила на отдых в Египет с мужем и маленьким сыном Эмиром-Рахманом. Звезда призналась, что летом они с семьей тоже хотят где-нибудь отдохнуть и уже начали присматривать места.

На своей странице в Instagram Джамала поделилась теплой и атмосферной фотосессией с двухлетним сыночком. Мама и сын, одетые в удобную спортивную одежду, запечатлены на пляже - скорее всего, кадры были сделаны как раз во время их египетских каникул. Артистка опубликовала по две версии каждого снимка - цветную и черно-белую и поинтересовалась у фолловеров, какая им нравится больше.

"Мы ждём тёплый сезон, ищем места. Хотя все намного проще, тепло — это когда любимые близко. Цветные или ч/б? Какие фото вам больше отзываются?" - прокомментировала Джа.

Фото: Джамала с сыном (instagram.com/jamalajaaa)

Атмосферные кадры не оставили равнодушными подписчиков звезды и они оставили много теплых отзывов.

  • Цветные, передают всю красоту!
  • Як на мене, всі фото передають щастя, любов, добро та тепло. Маминих обіймів ніхто не замінить!
  • Какие теплые, милые, спокойные фотографии
  • Фото супер, люблю ч/б по жизни. И здесь тоже ч/б нравятся больше
  • Обычно нравится ч/б, но здесь очень нравятся цветные
  • Все фото красивые
  • Милые фоточки, вы настоящая мама
  • Кольорові звісно
  • Синочок так на Вас став схожий. такі гарні
  • В цвете гораздо теплее
  • цветные. Ваши фото вдохновляют, от них такая энергия невероятная, спасибо
  • Безмежна Ніжність
  • Ваууу!!! Такі чудові

Когда любимые близко: Джамала очаровала нежной фотосессией с сыном на пляже

Скриншот комментариев (instagram.com/jamalajaaa)

Стоит напомнить, что недавно Джамала рассказала о реакции мужа на новость о второй беременности - Бекир даже боялся поверить в такое счастье.

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