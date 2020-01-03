Анна Ризатдинова в новом имидже взбудоражила поклонников радикальными переменами

Гимнастка показала эффектный ретро-образ
Анна Ризатдинова подвела итоги ушедшего года и вступила в новое десятилетие с новыми амбициозными планами и мечтами. Новый Год гимнастка встретила за границей, где наслаждается теплом и солнцем. Спортсменка не забыла и о подарке для поклонников – она опубликовала кадры из эффектной фотосессии для издания Jetsetter и известного во всем мире ювелирного бренда. Анна удивила появлением в ретро-образе с новым цветом волос – гимнастка стала блондинкой.
Она примеряла белоснежный парик, облачилась в вечернее платье с люрексом и позировала перед объективом фотографа в компании своих бывших конкурентов по шоу Танцы со звездами 2019 – Владимира Остапчука и Людмилы Барбир.
Фотосет в стиле 80-х был тематическим – звезды превратились в героев легендарного сериала того времени "Династия".
Анна Ризатдинова (фото: instagram.com/anna_rizatdinova)
"Признавайтесь, кто помнит культовый сериал "Династия"? Как вам образы?" - поинтересовалась спортсменка.
Анна Ризатдинова, Вова Остапчук и Людмила Барбир (фото: instagram.com/anna_rizatdinova)
На пост Ризатдиновой откликнулась Оля Полякова. "Никого не узнаю", - честно призналась певица. "Неважно. Главное, что все красивые", - ответила Анна.
Анна Ризатдинова (фото: instagram.com/anna_rizatdinova)
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Похоже, Анна всерьез задумалась над сменой цвета волос и решила обратиться за советом к подписчикам. "Как думаете, идет мне блонд?" - написала она.
Анна Ризатдинова (фото: instagram.com/anna_rizatdinova)
Мнения поклонников разделились - одним понравился образ блондинки, другие посчитали привычный лук более ярким.
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Ранее Анна Ризатдинова покорила "космическим" кадром в оригинальном образе.