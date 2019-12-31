Начала с чистого листа: Анна Ризатдинова рассказала, чем ей запомнился уходящий 2019 год

Фото: Анна Ризатдинова (instagram.com/anna_rizatdinova)

Гимнастка отметила, что многому научилась за этот год

Финалистка шоу Танцы со звездами 2019 Анна Ризатдинова ранее эффектно показала поклонникам, как оставить все плохое в уходящем году, а заодно и похвасталась впечатляющей растяжкой и физической формой. За несколько часов до наступления Нового 2020 года гимнастка решила подвести итоги года уходящего.

На своей странице в Instagram Анна поделилась эффектным кадром, на котором она запечатлена в одном из образом для танцевального проекта - оранжевой юбке и белом топе с объемными оборками на плечах.

Спортсменка рассказала, каким был для нее 2019 год и вспомнила самые яркие его моменты.

Фото: Анна Ризатдинова (instagram.com/anna_rizatdinova)

"Если подвести итоги уходящего года, то могу сказать что он преподнёс мне очень много уроков!! Первые пол года мне казалось, что он испытывает меня на прочность ... но с лета моя жизнь перевернулась. Я рискнула и начала всё с чистого листа . Спасибо танцам! Это однозначно самое яркое событие этого года! Спасибо всем людям, которые меня окружали! Всем знакомствам и новым эмоциям! Я выросла как морально так и эмоционально! У меня произошла переоценка жизни и я уже не в розовых очках. 2019 похож на американские горки, я не понимала, когда конец ... и к чему меня это всё приведёт. Уверенна самая крутая горка ещё впереди ) спасибо всем вам, кто окружал меня и был со мной!! Кто голосовал, болел и переживал за нашу пару с @sasha_prohor номер 12 ) спасибо дорогие!! Мечты сбываются! Главное верить в них !! И никогда не забывайте о себе!! Вы у себя одни!!! И как сказала мне однажды @kseniya.gorb: не волнуйся, жизнь тебя подхватит. Пусть в Новом Году жизнь всех подхватит и перенесёт через все трудности", - откровенно поделилась Ризатдинова.

Подписчики гимнастки тут же принялись поздравлять ее с Новым годом и желать всего самого лучшего.

С Наступающим Новым Годом, Анечка

Неповторна

С Наступающим Новым годом вас

Анюта ты замечательная и очень сильная. с Наступающим Новым годом вас с сынишкой

Достойна лучшего

Красивая Аннушка

С наступающим, Анна!!

Анна,вы молодец!Желаю в 2020 победы на Танцах со звездами! Вы заслужили!

Счастлива за тебя!! Доверяй миру и все будет хорошо

Я до сих пор переживаю за вашу с Прохоровым пару. Кажется, что вы очень подходите друг другу

Скриншот комментариев (instagram.com/anna_rizatdinova)

Напомним, ранее Анна Ризатдинова покорила роскошным образом "голливудской кинодивы".