Анна Різатдінова у новому іміджі розбурхала шанувальників радикальними змінами

Гімнастка показала ефектний ретро-образ
Ганна Різатдінова підвела підсумки минулого року і вступила в нове десятиліття з новими амбітними планами і мріями. Новий Рік гімнастка зустріла за кордоном, де насолоджується теплом і сонцем. Спортсменка не забула і про подарунок для шанувальників – вона опублікувала кадри з ефектної фотосесії для видання Jetsetter і відомого у всьому світі ювелірного бренду. Ганна здивувала появою в ретро-образі з новим кольором волосся – гімнастка стала блондинкою.
Вона приміряла білосніжну перуку, вбралася в вечірню скуню з люрексом і позувала перед об'єктивом фотографа в компанії своїх колишніх конкурентів по шоу Танці з зірками 2019 – Володимира Остапчука та Людмили Барбір.
Фотосет в стилі 80-х був тематичним – зірки перетворилися на героїв легендарного серіалу того часу "Династія".
Ганна Різатдінова (фото: instagram.com/anna_rizatdinova)
"Отже, признавайтесь, хто пам'ятає культовий серіал "Династія"? Як вам образи?" - поцікавилася спортсменка.
Ганна Різатдінова, Вова Остапчук Людмила Барбір (фото: instagram.com/anna_rizatdinova)
На пост Риізатдінової відгукнулася Оля Полякова. "Нікого не впізнаю", - чесно зізналася співачка. "Неважливо. Головне, що всі красиві", - відповіла Ганна.
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Схоже, Ганна всерйоз задумалася над зміною кольору волосся і вирішила звернутися за порадою до підписників. "Як думаєте, личить мені блонд?" - написала вона.
Ганна Різатдінова (фото: instagram.com/anna_rizatdinova)
Думки шанувальників розділилися - одним сподобався образ блондинки, інші вважали звичнийлук більш яскравим.
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Раніше Ганна Різатдінова підкорила "космічним" кадром в оригінальному образі.