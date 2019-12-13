"Похожа на голливудскую диву": Анна Ризатдинова покорила роскошным образом

Гимнастка приняла участие в съемках ТВ-шоу в шикарном наряде
После завершения шоу Танцы со звездами 2019 Анне Ризатдиновой некогда скучать - гимнастка, которая вместе с партнером Александром Прохоровым заняла в проекте второе место, сейчас просто нарасхват. Ее наперебой приглашают дать интервью, сняться для глянцевого журнала или принять участие в ТВ-передаче. Спортсменка с удовольствием соглашается и радует поклонников эффектными появлениями - так, на днях она поразила фанов "космическими" кадрами.
Анна также приняла участие в съемках новых выпусков шоу “Суперинтуиция” на “Новом канале”. При этом Ризатдинова блистала перед камерами в роскошном и элегантном образе.
Украинская гимнастка примерила вечернее платье в пол красивого "стального" золотисто-розового оттенка с оголенными плечами и ассиметричным вырезом в районе декольте. Особой выразительности наряду добавляет крупный бант в районе талии.
Фото: Анна Ризатдинова (instagram.com/anna_rizatdinova)
Знаменитость дополнила лук босоножками на шпильке и массивными сережками, а волосы красиво уложила волнами на одну сторону. Завершает шикарный образ яркий макияж с акцентом на губах.
Ризатдинова позировала как одна, так и с "коллегами" по съемке - Ираклием Макацария, Владимиром Остапчуком, Ксенией Горб и другими.
Фото: Анна Ризатдинова (instagram.com/anna_rizatdinova)
"Мне крайне редко нравятся фото, но этот образ исключение", - призналась Анна в подписи под снимком.
Фото: Анна Ризатдинова (instagram.com/anna_rizatdinova)
В комментариях подписчики оставили много теплых отзывов такому образу гимнастки и сравнили ее с голливудской кинодивой.
Скриншот комментариев (instagram.com/anna_rizatdinova)
Напомним, ранее украинская красавица Анна Ризатдинова вышла на подиум в роскошном "цветочном" платье. В Киеве состоялся показ дебютной коллекции Ольги Сумской.