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Назад в будущее: стильная Анна Ризатдинова восхитила "космическим" фото

Lite » Новости шоу-бизнеса 11.12.2019 - 15:37
Назад в будущее: стильная Анна Ризатдинова восхитила "космическим" фото
Анна Ризатдинова (фото: instagram.com/anna_rizatdinova)

Гимнастка поразила футуристическими кадрами

Насыщенные съемки шоу Танцы со звездами 2019 завершились, однако Анне Ризатдиновой некогда расслабляться и отдыхать. Хоть она и не победила в проекте, а вместе с партнером Александром Прохоровым заняла второе место, уступив Ксении Мишиной и Жене Коту, гимнастку наперебой приглашают во всевозможные программы, проекты и интервью. Так, недавно она приняла участие в съемках новых выпусков шоу “Суперинтуиция” на “Новом канале”.

А на новых фото в своем Instagram Анна и вовсе запечатлена среди загадочных футуристических декораций! При этом спортсменка примерила стильный и элегантный образ - платье-миди молочного цвета, верхняя часть которого другого цвета. На ногах у девушки черные ботинки, а на плечи она набросила серое болеро.

Ризатдинова позирует в коридоре, стены, пол и потолок которого оббиты блестящим серебристым материалом - в результате вид получился очень необычный и несколько "космический".

Назад в будущее: стильная Анна Ризатдинова восхитила &quot;космическим&quot; фото

Анна Ризатдинова (фото: instagram.com/anna_rizatdinova)

"Назад в будущее", - подписала снимки Анна на английском языке.

К слову, в видео в своих сторис она призналась, что находится в павильоне, где снимали Танцы со звездами, однако не в качестве танцовщицы.

Назад в будущее: стильная Анна Ризатдинова восхитила &quot;космическим&quot; фото

Анна Ризатдинова (фото: instagram.com/anna_rizatdinova)

Восхищенные и заинтригованные поклонники поспешили осыпать гимнастку комплиментами.

  • Идеальная
  • Анечка, Вы роскошная!!!
  • Очень красивая))) Приятно смотреть
  • Очень красивая. Очень идёт такая счастливая улыбка
  • Красотка
  • Красотулічка яка
  • Самая любимая
  • Красотка Анют
  • Даже не спрашиваю кто снимал

Назад в будущее: стильная Анна Ризатдинова восхитила &quot;космическим&quot; фото

Скриншот комментариев (фото: instagram.com/anna_rizatdinova)

Напомним, ранее украинская красавица Анна Ризатдинова вышла на подиум в роскошном "цветочном" платье. В Киеве состоялся показ дебютной коллекции Ольги Сумской.

Третий глаз на лбу и красный мейкап: Анна Ризатдинова поразила сказочным образом Украинская красавица: Анна Ризатдинова вышла на подиум в роскошном "цветочном" платье
Новости Украины образАнна Ризатдинова
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