Назад в будущее: стильная Анна Ризатдинова восхитила "космическим" фото

Гимнастка поразила футуристическими кадрами
Насыщенные съемки шоу Танцы со звездами 2019 завершились, однако Анне Ризатдиновой некогда расслабляться и отдыхать. Хоть она и не победила в проекте, а вместе с партнером Александром Прохоровым заняла второе место, уступив Ксении Мишиной и Жене Коту, гимнастку наперебой приглашают во всевозможные программы, проекты и интервью. Так, недавно она приняла участие в съемках новых выпусков шоу “Суперинтуиция” на “Новом канале”.
А на новых фото в своем Instagram Анна и вовсе запечатлена среди загадочных футуристических декораций! При этом спортсменка примерила стильный и элегантный образ - платье-миди молочного цвета, верхняя часть которого другого цвета. На ногах у девушки черные ботинки, а на плечи она набросила серое болеро.
Ризатдинова позирует в коридоре, стены, пол и потолок которого оббиты блестящим серебристым материалом - в результате вид получился очень необычный и несколько "космический".
Анна Ризатдинова (фото: instagram.com/anna_rizatdinova)
"Назад в будущее", - подписала снимки Анна на английском языке.
К слову, в видео в своих сторис она призналась, что находится в павильоне, где снимали Танцы со звездами, однако не в качестве танцовщицы.
Анна Ризатдинова (фото: instagram.com/anna_rizatdinova)
Восхищенные и заинтригованные поклонники поспешили осыпать гимнастку комплиментами.
Скриншот комментариев (фото: instagram.com/anna_rizatdinova)
Напомним, ранее украинская красавица Анна Ризатдинова вышла на подиум в роскошном "цветочном" платье. В Киеве состоялся показ дебютной коллекции Ольги Сумской.