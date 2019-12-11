Назад в будущее: стильная Анна Ризатдинова восхитила "космическим" фото

Анна Ризатдинова (фото: instagram.com/anna_rizatdinova)

Гимнастка поразила футуристическими кадрами

Насыщенные съемки шоу Танцы со звездами 2019 завершились, однако Анне Ризатдиновой некогда расслабляться и отдыхать. Хоть она и не победила в проекте, а вместе с партнером Александром Прохоровым заняла второе место, уступив Ксении Мишиной и Жене Коту, гимнастку наперебой приглашают во всевозможные программы, проекты и интервью. Так, недавно она приняла участие в съемках новых выпусков шоу “Суперинтуиция” на “Новом канале”.

А на новых фото в своем Instagram Анна и вовсе запечатлена среди загадочных футуристических декораций! При этом спортсменка примерила стильный и элегантный образ - платье-миди молочного цвета, верхняя часть которого другого цвета. На ногах у девушки черные ботинки, а на плечи она набросила серое болеро.

Ризатдинова позирует в коридоре, стены, пол и потолок которого оббиты блестящим серебристым материалом - в результате вид получился очень необычный и несколько "космический".

Анна Ризатдинова (фото: instagram.com/anna_rizatdinova)

"Назад в будущее", - подписала снимки Анна на английском языке.

К слову, в видео в своих сторис она призналась, что находится в павильоне, где снимали Танцы со звездами, однако не в качестве танцовщицы.

Анна Ризатдинова (фото: instagram.com/anna_rizatdinova)

Восхищенные и заинтригованные поклонники поспешили осыпать гимнастку комплиментами.

Идеальная

Анечка, Вы роскошная!!!

Очень красивая))) Приятно смотреть

Очень красивая. Очень идёт такая счастливая улыбка

Красотка

Красотулічка яка

Самая любимая

Красотка Анют

Даже не спрашиваю кто снимал

Скриншот комментариев (фото: instagram.com/anna_rizatdinova)

Напомним, ранее украинская красавица Анна Ризатдинова вышла на подиум в роскошном "цветочном" платье. В Киеве состоялся показ дебютной коллекции Ольги Сумской.