Alyona Alyona, Логунова, Ступка и другие звездные гости на премьере фильма "Двойник" с Уиллом Смитом

В кинотеатрах Украины показ фильма стартует с 10 октября
Вчера, 8 октября, в кинотеатре "Оскар" в ТРЦ Gulliver состоялась премьера фильма "Двойник", главную роль в котором играет актер Уилл Смит. Режиссёр: Энг Ли.
Первыми ленту увидели Алена Алена, Даша Коломиец, Алена Киперман, Olimpia Whitemustache, Андрей Кише, Анастасия Даугуле, Ирина Заря, Алексей Дивеев-Церковный, Дмитрий Ступка и Полина Логунова, Игорь Посыпайко, Николай Матросов, Алекснадра Новикова, Мария Бурмака, группа ОН ОНА и другие гости.
Двойник: сюжет фильма и трейлер
Двойник: трейлер на украинском
Киллер Генри Броган решает поставить точку в профессиональной карьере. Но неожиданно, на его пути появляется таинственный двойник, который знает о его каждом шаге наперед.
Интересные факты о фильме "Двойник":
Двойник: гости столичной премьеры
Телеведущая Даша Коломиец
IT-girl Olimpia Whitemustache
Певец Андрей Кише
Ведущая Анастасия Даугуле
Певица Мария Бурмака
Дмитрий Ступка и Полина Логунова с дочкой
Алена Алена
Ирина Заря
Игорь Посыпайко
Группа ОН ОНА
Александра Новикова и Алексей Дивеев-Церковный
Алена Киперман
Николай Матросов
Гости премьеры "Двойник" в Киеве (фото: Оскар)
Гости премьеры "Двойник" в Киеве (фото: Оскар)
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