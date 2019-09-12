Мошенницы с Уолл-Стрит: в прокат выходит криминальная комедия с Дженнифер Лопес в главной роли

Дженнифер Лопес и Констанс Ву в фильме Мошенницы с Уолл-Стрит (кадр из фильма)

В фильме "Мошенницы с Уолл-Стрит" также играет хип-хоп исполнительница Карди Би

С 12 сентября в кинотеатрах Украины стартует показ киноистории о бывших танцовщицах элитного стрип-клуба Нью-Йорка, которые объединяются в борьбе со своим богатенькими клиентами — “Мошенницы с Уолл-Стрит” (в оригинале - “Hustlers”). В фильме режиссера Лорин Скафарии главную роль играет непревзойденная Дженнифер Лопес. Для съемок в новой работе актрисе пришлось изучать мастерство танца на пилоне!

Мошенницы с Уолл-Стрит: сюжет фильма и трейлер

ШАХРАЙКИ З ВОЛЛ-СТРІТ. Офіційний трейлер (український)

Эти девушки абсолютно точно не гордятся своей профессией, но за их услуги весьма прилично платят. Да ещё и именно в том месте, где они работают. Речь идёт о невероятно ярких, соблазнительных, обворожительных стриптизёршах. Девушки работают в элитном стриптиз-клубе, клиентами которого являются успешные финансисты с Уолл-стрит – эти люди могут неплохо заплатить, уж поверьте. Но то, что зарабатывалось неприятным и тяжким трудом, может очень легко сгореть во время кризиса.

Все сбережения девушек обесценились, и виноватыми они считают именно их клиентов-финансистов. Чтобы их проучить и забрать своё обратно, стриптизёрши построили коварный план мести своим обидчикам – эти женщины не только красивы, а и невероятно умны и коварны. Вы и не заметите, как ваш банковский счёт опустеет.

Кадры из фильма

Интересные факты о фильме "Мошенницы с Уолл-Стрит":

Дженнифер Лопес обучалась танцам на пилоне в рамках подготовки к фильму. У нее даже был съемный шест в доме.

Певица Бебе Рекша была приглашена на роль "русской девушки из Нью-Йорка" и прошла прослушивание, но не получила роль.

Дженнифер Лопес посетила стриптиз-клуб со своим женихом Алексом Родригесом, чтобы исследовать эту роль.

3-е сотрудничество между Дженнифер Лопес и Кеке Палмер. Они озвучили персонажей в "Ледниковый период 4. Континентальный дрейф" (2012) и "Ледниковый период: Курс на столкновени" (2016).

Расписание сеансов

Фильм "Мошенницы с Уолл-Стрит" можно смотреть во всех кинотеатрах Киева. Расписание сеансов можно посмотреть по ссылке. Прокат стартует с 12 сентября.

Гости столичной премьеры

Отметим, что 11 сентября в кинотеатре Оскар, Gulliver состоялась гала-премьера "Шахрайки з Волл-стріт" с Дженнифер Лопес и Карди Би. Первыми ленту увидели Тоня Матвиенко, Кристина Бобкова, Тоня Ноябрева, Яна Клочкова, Владимир Борисенко, Илья Кваша, Елена Ева, Алексей Дивеев-Церковный, Мирослава Ульянина, Вячеслав Соломка, Сергей Рыбик, Роман Михно, Виктория Щелко и многие другие.

Гости премьеры в Киеве (фото: Оскар)

Гости премьеры в Киеве (фото: Оскар)

Напомним, украинский мультфильм завоевал престижную награду международного фестиваля.