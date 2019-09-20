ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Фокстер и Макс: звездные гости премьеры украинского приключенческого фильма

Lite » Новости шоу-бизнеса 20.09.2019 - 10:48
Фокстер и Макс: звездные гости премьеры украинского приключенческого фильма
Гости премьеры "Фокстер и Макс" в Киеве (фото: Оскар)

На экранах сети кинотеатров "Оскар" фильм "Фокстер и Макс" стартует с 19 сентября

18 сентября в кинотеатре Оскар, Gulliver состоялась гала-премьеру украинского приключенческого фильма – "Фокстер и Макс" с актерским составом и съемочной группой фильма.

Первыми ленту увидели Снежана Егорова, Alyona Alyona, Евгений Нищук, Олег Михайлюта, группа Скай, Андрей Алферов, Sonya Kay, Алена Лавренюк, Евгений Янович, Роман Грищук, Алексей Тритенко и многие другие.

Фокстер и Макс: сюжет и трейлер

ФОКСТЕР & МАКС. Другий офіційний трейлер

Каждый нормальный подросток в наше время мечтает о суперсилах. Вот и Макс, которому двенадцать лет, всегда хотел уметь за себя постоять с помощью сверхспособностей. Парень терпит постоянные издевательства и насмешки в школе, что явно не приносит ему много радости. И вот однажды Макс сбежал с дому и спрятался под мостом, где нашёл странный балончик с нано-краской. Парень решил воплотить свою мечту в жизнь – и нарисовал граффити собаки. Пёс ожил и превратился в наноробота с невероятными возможностями. Макс назвал его Фокстер. Его питомец как может помогать хозяину в разных делах, так и привносит большую опасность в жизнь школьника. За нанороботом охотится опасный преступник, который очень хочет заполучить такую технологию. Теперь и Макс должен позаботиться о Фокстере.

Фокстер и Макс: гости премьеры

Фокстер и Макс: звездные гости премьеры украинского приключенческого фильма

Alyona Alyona

Фокстер и Макс: звездные гости премьеры украинского приключенческого фильма

Олег Михайлюта

Фокстер и Макс: звездные гости премьеры украинского приключенческого фильма

Фокстер и Макс: звездные гости премьеры украинского приключенческого фильма

Евгений Нищук

Фокстер и Макс: звездные гости премьеры украинского приключенческого фильма

Sonya Kay

Фокстер и Макс: звездные гости премьеры украинского приключенческого фильма

Фокстер и Макс: звездные гости премьеры украинского приключенческого фильма

Снежана Егорова

Фокстер и Макс: звездные гости премьеры украинского приключенческого фильма

Алена Лавренюк

Гости премьеры фильма "Фокстер и Макс" (фото: Оскар)

Гости премьеры фильма "Фокстер и Макс" (фото: Оскар)

Напомним, украинский мультфильм завоевал престижную награду международного фестиваля.

Венецианский кинофестиваль 2019: топ-5 самых интересных фильмов Монро, Логунова, Шуров и другие звезды премьеры фильма Квентина Тарантино "Однажды в Голливуде"​​​​​​​
Новости Украины фильмыпремьера
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь