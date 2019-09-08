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Украинский фильм получил главный приз Венецианского кинофестиваля: все подробности

STYLERЖизнь    08.09.2019 - 11:45
Украинский фильм получил главный приз Венецианского кинофестиваля: все подробности
Фильм "Атлантида" стал победителем Венецианского кинофестиваля (фото: instagram.com/labiennale)

Украинский фильм получил престижную кинонаграду

Украинский фильм "Атлантида", режиссером которого выступил Валентин Васянович, получил приз Венецианского кинофестиваля в номинации "Лучший фильм".

Премьера кинокартины прошла в конкурсной программе фестиваля - Горизонты. Стоит отметить, что в этом году за победу в программе Горизонты боролись 19 полнометражных фильмов. К участию в программе отбираются художественные и документальные ленты, которые представляют новые тенденции в развитии кинематографа.

Украинский фильм получил главный приз Венецианского кинофестиваля: все подробности

Валентин Васянович (фото из соцсетей)

В фильме "Атлантида" рассказывается о победе Украины в войне с Россией. При этом события развиваются на Донбассе в 2025 году. В кинокартине изображены последствия войны, которые привели к тому, что территория военных действий стала непригодной для жизни.

Стоит отметить, что Валентин Васянович является не только режиссером фильма, но и автором сценария, оператором и продюсером. В сьемках кинокартины принимали участие волонтеры и военные, которые были в зоне АТО.

Напомним, что Донбасс шокировал запустением и разрухами. Шахта "Бутовка" полностью разбита и разбомблена, здесь погибло множество украинских воинов.

Ранее сообщалось о том, что на Донбассе от пули снайпера погиб боец из Херсона. У него остался маленький сын.

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