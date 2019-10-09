Alyona Alyona, Логунова, Ступка та інші зіркові гості на прем'єрі фільму "Двійник" з Уіллом Смітом

В кінотеатрах України стартує показ фільму з 10 жовтня
Вчора, 8 жовтня, в кінотеатрі "Оскар" в ТРЦ Gulliver відбулася прем'єра фільму "Двійник", головну роль в якому грає актор Уілл Сміт. Режисер: Енг Лі.
Першими стрічку побачили Alyona Alyona, Даша Коломієць, Андрій Кіше, Анастасія Даугулє, Альона Кіперман, Олімпія Вайтмусташ, Ірина Заря, Олексій Дівєєв-Церковний, Дмитро Ступка та Поліна Логунова, Олександра Новікова, Ігор Посипайко, Марія Бурмака, Микола Матросов, гурт ОНОНА, Олекснадра Новікова та інші гості.
Двійник: сюжет фільму та трейлер
Двійник: трейлер українською
Кілер Генрі Броган вирішує поставити крапку у професійній кар'єрі. Але несподівано на його шляху з'являється таємничий двійник, який знає про кожен його крок наперед.
Цікаві факти про фільм "Двійник":
Двійник: гості столичної прем'єри
Телеведуча Даша Коломієць
IT-girl Olimpia Whitemustache
Співак Андрій Кіше
Ведуча Анастасія Даугуле
Співачка Марія Бурмака
Дмитро Ступка і Поліна Логунова з донькою
Alyona Alyona
Ірина Зоря
Ігор Посипайко
Група ОН ОНА
Олександра Новікова і Олексій Дівєєв-Церковний
Альона Кіперман
Микола Матросов
Гості прем'єри "Двійник" в Києві (фото: Оскар)
Гості прем'єри "Двійник" в Києві (фото: Оскар)
Український фільм отримав головний приз Венеціанського кінофестивалю: всі подробиці.