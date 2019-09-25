"Ах, хороша": дочь Оли Поляковой восхитила стильным осенним образом

В минувшие выходные Оля Полякова дала грандиозный концерт во Львове. Поддержать ее 21 сентября отправились и члены ее семье - старшая дочь Маша и любимый муж Вадим. 14-летняя девочка с удовольствием делилась в сети милыми семейными моментами в атмосферном городе. А теперь она решила показать наряд, в котором веселилась на мамином шоу.

На своей странице в Instagram Маша опубликовала фото в стильном осеннем образе - она примерила бежевую толстовку, а поверх нее коричневую кожаную куртку и шляпу в тон.

"Это фото было сделано перед грандиозным концертом моей мамы, который был невообразимо крутым, а на каком концерте вы были в последний раз?" - прокомментировала кадр дочка певицы.

Маша Полякова (фото: instagram.com/mashapolyakova)

Подписчики юной модели и блогера восхищаются ее красотой, также многие отмечают, что последний раз были на концерте ее звездной мамы.

Маша красотка

На концерте твоей мамы. Она нереально крутая

У Львові на королева ночі, це було круто!!!!!

Как раз на концерте твоей мамы....

какая милаяяяяя

Ах как хороша

Красииииваяяяяя!!!!

Гарнюня

Няшка

На концерте твоей мами, и мне очееееннньь понравилось

Красотка!

Невероятная

Красивая милая девочка

Маш, фото бомбическое! Давай еще крутых фоток

Скриншот комментариев (instagram.com/mashapolyakova)

Напомним, стройная дочь Оли Поляковой в купальнике восхитила фигурой и заскучала по лету.

Ранее Оля Полякова показала фото из Львова, на котором позирует на крыше Ратуши и наслаждается видом на город с высоты.