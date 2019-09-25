"Ах, хороша": дочка Олі Полякової захопила стильним осіннім образом

У минулі вихідні Оля Полякова дала грандіозний концерт у Львові. Підтримати її 21 вересня вирушили і члени її сім'ї - старша дочка Маша і коханий чоловік Вадим. 14-річна дівчинка із задоволенням ділилась в мережі милими сімейними моментами в атмосферному місті. А тепер вона вирішила показати наряд, в якому веселилася на маминому шоу.

На своїй сторінці в Instagram Маша опублікувала фото в стильному осінньому образі - вона приміряла бежеву толстовку, а поверх неї коричневу шкіряну куртку і капелюх в тон.

"Це фото було зроблено перед грандіозним концертом моєї мами, який був неймовірно крутим, а на якомусь концерті ви були в останній раз?" - прокоментувала кадр донька співачки.

Маша Полякова (фото: instagram.com/mashapolyakova)

Підписники юної моделі і блогера захоплюються її красою, також багато людей відзначають, що останній раз були на концерті її зіркової мами.

Маша красуня

На концерті твоєї мами. Вона нереально крута

У Львові на королева ночі, це було круто!!!!!

Як раз на концерті твоєї мами....

яка милаяяяяя

Ах як хороша

Красииииваяяяяя!!!!

Гарнюня

Няшка

На концерті твоїй мамі, і мені очееееннньь сподобалося

Красуня!

Неймовірна

Красива мила дівчинка

Маш, фото бомбическое! Давай ще крутих фоток

Скріншот коментарів (instagram.com/mashapolyakova)

Нагадаємо, струнка дочка Олі Полякової в купальнику захопила фігурою і скучила за літом.

Раніше Оля Полякова показала фото з Львова, на якому позує на даху Ратуші і насолоджується видом на місто з висоти.