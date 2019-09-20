"Не страшно?" Оля Полякова впечатлила сеть фото на крыше

Фото: Оля Полякова (instagram.com/polyakovamusic)

Певица позировала в стильном стрит-стайл образе

Оля Полякова не привыкла сидеть на месте – певица отправилась с концертами в тур по Украине, а же совсем скоро ее можно будет увидеть в прямых эфирах шоу "Х-фактор", где она заняла место судьи. Из-за занятости певица в последнее время не так часто радует фанов новыми снимками на странице в instagram, поэтому они с нетерпением ждут каждого "появления" своей любимицы в сети. А Оля умеет сделать это очень эффектно! Например, недавно она показала огромную татуировку в виде дракона на спине. На свежем же снимке "Королева ночи" позирует на крыше.

Артистка сообщила о своем предстоящем концерте во Львове, а также показала фото, сделанное на одной из львовских крыш. Поклонники тут же предположили, что на фото изображена Ратуша – одна из главных достопримечательностей города, откуда открываются потрясающие виды на окрестности.

Певица позирует в джинсах-"варенках" и черной футболке с ярким принтом. На голове у нее стильный головной убор – бейсболка, в качестве аксессуаров – массивные часы и крупный браслет на руке. Оля наслаждается открывающимся видом.

Фото: Оля Полякова (instagram.com/polyakovamusic)

Поклонники не удержались от комплиментов для "суперблондинки", а также поинтересовались, не страшно ли ей на высоте.

Так гарно

Красота

Красуня

Ратуша

Не страшно було туди йти?

Бейсболка крутая

Зажигалочка

Красотка

Самая-самая!

Скриншот комментариев

Напомним, что Оля Полякова показала редкий кадр с мужем Вадимом. Пара недавно отпраздновала 15-летие совместной жизни. Она поблагодарила мужа за поддержку, терпение и понимание.