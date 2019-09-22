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Вся в маму! Стройная дочь Оли Поляковой в купальнике восхитила фигурой

Lite » Новости шоу-бизнеса 22.09.2019 - 18:32
Вся в маму! Стройная дочь Оли Поляковой в купальнике восхитила фигурой
Маша Полякова (фото: instagram.com/mashapolyakova)

Девочка рассказала о любимом времени года

Дочь Оли Поляковой, 14-летняя Маша Полякова пробует свои силы в модельном бизнесе, правда, ей не чужда и сцена – она профессионально занимается вокалом и успела выступить на нескольких концертах. Летом девочка провела время в модельном лагере в Греции и Украине. Дома же она усиленно занимается спортом со своей звездной мамой под руководством тренера. Результаты ее усилий можно оценить на фото в купальнике, которые Маша опубликовала в Instagram.

Так, девочка запечатлена в сдельном купальнике оливкового оттенка. На верх она набросила трендовую баску-юбку с большими карманами.

Маша распустила длинные роскошные локоны, а ее макияж в стиле нюд был максимально естественным и незаметным. Она мастерски позировала перед камерой, закрыв глаза и подставив лицо солнцу.

Вся в маму! Стройная дочь Оли Поляковой в купальнике восхитила фигурой

Маша Полякова (фото: instagram.com/mashapolyakova)

"Кто соскучился по лету, поставьте +, а кто хочет зиму -. Давайте проверим, кого больше. Лично я +", - подписала она солнечные кадры.

Вся в маму! Стройная дочь Оли Поляковой в купальнике восхитила фигурой

Маша Полякова (фото: instagram.com/mashapolyakova)

Среди подписчиков дочери певицы оказалось больше теплолюбивых фолловеров. Не обошлось и без комплиментов для стройной начинающей звезды.

  • Красотка
  • Чарівна Машуля
  • Ой, какая красивая девочка
  • Очаровашка
  • Ты гарнюня
  • Длинноногая, вся в маму!
  • Волосы и ноги просто
  • Дуже красива!

Скриншот комментариев

Ранее Маша Полякова поделилась кадрами семейной прогулки по исторической части Львова. Пока мама готовилась к концерту, девочка отправилась на променад с папой.

Ранее Оля Полякова показала фото из Львова, на котором позирует на крыше Ратуши и наслаждается видом на город с высоты.

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