ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

"Похож на Париж": дочь Оли Поляковой показала семейный уикенд во Львове

Lite » Новости шоу-бизнеса 22.09.2019 - 09:53
"Похож на Париж": дочь Оли Поляковой показала семейный уикенд во Львове
Маша Полякова (фото: instagram.com/mashapolyakova)

Девочка приехала на концерт мамы

Маша Полякова время от времени посещает концерты звездной мамы. В этот раз выступление Оли в истерическом и величественном Львове стало поводом для семейной поездки. Кстати, на днях звезда показала фото, сделанное именно в этом городе, причем на крыше.

В разделе сториз Instagram Маша решила немного поинтриговать поклонников. В коротком видео она предложила подписчикам угадать, в каком городе находится.

"Ребята я сейчас нахожусь в очень историческом городе. Один из самых старых городов Украины. Угадайте, где я?" - спросила она.

Большинство подписчиков девочки предположили, что она отправилась во Львов. Ведь именно здесь у ее мамы был запланирован масштабный концерт в субботу, 21 сентября.

&quot;Похож на Париж&quot;: дочь Оли Поляковой показала семейный уикенд во Львове

Маша Полякова (фото: instagram.com/mashapolyakova)

"Правильно, я во Львове. Тут очень красиво! Похож немножко на Париж", - поделилась впечатлениями дочь звезды.

Пока Оля Полякова заканчивала последние приготовления перед выступлением и репетировала, Маша отправилась гулять по городу с папой Вадимом Поляковым. Мужчина неоднократно появлялся в кадре, правда, чаще со стороны спины.

"Мы только что покушали и идем уже домой собираться на концерт. Тут так прикольно", - отметила девочка.

Папа Маши Поляковой во время прогулки по Львову (фото: instagram.com/mashapolyakova)

Вечером Маша буквально забросала сториз видео с концерта мамы. Некоторые песни она пела вместе с певицей.

Напомним, что Маша Полякова с юмором и оригинально "пожаловалась" на звездную маму. Девочка рассказала, как певица ее называет.

Ранее дочь Оли Поляковой поделилась ярким солнечным фото в леопардовом мини платье.

"Красотка": дочь Оли Поляковой в коротком топе поразила спортивной формой "Королева": дочь Оли Поляковой поразила ультрастильным романтичным луком
Новости Украины Маша Полякова
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь