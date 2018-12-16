"98 процентов девушек делали это": Астафьева поразила признанием

Фото: Даша Астафьева (facebook.com nikita.officia)

Певица призналась, что получила удовольствие

Популярная украинская певица и актриса Даша Астафьева призналась, что думает о поцелуе с Олей Поляковой на съемочной площадке комедии "Свингеры". Об этом она рассказала Оле Поляковой в рамках "Светской жизни".

"Кто не целовался со своей подругой? Я не верю. 98 процентов девушек это делали или в трезвом, или не очень состоянии. И ничего такого в поцелуе с женщиной нет для меня. Это абсолютная норма", - сказала она.

Более того, по словам Астафьевой, она получила удовольствие от поцелуя.

"Мы просто получали удовольствие и наслаждались друг другом. Вот мы договариваемся, кто первый будет начинать поцелуй? И так это тревожно, несмотря на то, что и Оля секс-символ, и меня неоднократно называли секс-символом. Но мы такие очень целомудренные на площадке", - уточнила она.

Как сообщалось ранее, недавно Даша Астафьева порадовала поклонников кадрами из новой фотосессии. Перед объективом Сони Плакидюк - известного украинского фотографа - артистка предстала очень женственной.

Также мы писали о том, что популярная украинская певица Оля Полякова прокомментировала поцелуй с коллегой Дашей Астафьевой.

Напомним, Даша Астафьева недавно показала свои аппетитные формы на беговой дорожке - эти эпизоды также войдут в ленту "Продюсер".

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Видео: РБК-Украина