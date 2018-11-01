"Ну очень красивая": Даша Астафьева блеснула аппетитными формами на беговой дорожке (фото)

Даша Астафьева (фото: instagram.com/da_astafieva)

На одном из фото вместе с Астафьевой замечаем Алексея Дурнева

Даша Астафьева в очередной раз похвасталась перед подписчиками идеальными формами, облачившись в подчеркивающий все прелести спортивный костюм. На украинской певице и актрисе — короткий спортивный топ и экстремально облегающие лосины. Образ получился достаточно притягательный. Соответствующие снимки Даша опубликовала на своей instagram-страничке.

При этом небольшая фотосессия прошла в спортивном зале, где Астафьева позирует на беговой дорожке.

"Фешн-спортсменка", — лаконично подписала одно из фото Астафьева.

Соблазнительная Даша Астафьева (фото: instagram.com/da_astafieva)

Следует отметить, что фото — бэкстейдж съемки новой украинской комедии "Продюсер", которую можно будет увидеть на больших экранах в конце 2019 года.

Вместе с Астафьевой главные роли в фильме играют Алексей Дурнев, Павел Зибров, Michelle Andrade, Слава Каминская и другие. К слову, на одном из фото также можно увидеть рядом с Астафьевой Дурнева.

Астафьева на съемках фильма "Продюсер" (фото: instagram.com/da_astafieva)

"Скучаю по таким моментам", — подписала снимок актриса (фото: instagram.com/da_astafieva)

Команда фильма "Продюсер" (фото: instagram.com/da_astafieva)

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Подписчики Астафьевой поспешили наградить свою любимицу восторженными комментариями.

"Ну очень, очень красивая!" — отмечает zoka_zoya.

"Красавица наша", — пишет mary_zhurba.

"Даша, вы красотка, люблю вас, вы шикарны", — восхищается mari_mari_1986m.

"Похожа на Уму Турман", — замечает q_tanusha.

"Sexi babe", — пишет a.a11111.1111.

Напомним, ранее Даша Астафьева шокировала своих поклонников провокационной съемкой к Хэллоуину 2018. Певица предстала в жутком образе монахини, из головы которой сочится кровь.

До этого соблазнительная Астафьева показалась в достаточно непривычном для себя ретро-образе.

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