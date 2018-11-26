"Нереальная": Даша Астафьева позировала топлес в женственной фотосессии

Фото: Даша Астафьева (instagram.com/da_astafieva)

Певица предстала перед объективом известного украинского фотографа Сони Плакидюк

Популярная украинская исполнительница Даша Астафьева, которая блеснула соблазнительной фигурой, порадовала поклонников кадрами из новой фотосессии. На этот раз она получилась нежной и в то же время пикантной. Снимками артистка поделилась на своей странице в Instagram.

Перед объективом Сони Плакидюк - известного украинского фотографа - Даша предстала очень женственной.

Фото: Даша Астафьева (instagram.com/da_astafieva)

На некоторых снимках певица позирует топлес, прикрывая пышную грудь руками.

Фото: Даша Астафьева (instagram.com/da_astafieva)

На других фото Астафьева предстала в роскошном бело-розовом платье со смелым декольте и откровенным разрезом на бедре, который подчеркнул ее стройные ноги.

Фото: Даша Астафьева (instagram.com/da_astafieva)

Макияж для съемок выбрали максимально естественный и нежный.

Поклонники пришли в восторг от такого образа знаменитости.

"Божественная женщина", "Богиня", "Шикарная", "Нереальная", "Волшебная красота", - пишут фолловеры.

Скриншот комментариев (instagram.com/da_astafieva)

Напомним, ранее Даша Астафьева без макияжа восхитила чувственной фотосессией. Также Даша рассказала о своем видении красоты. По ее мнению, она не должна быть идеальной: "После того как я обрезала волосы, поняла, что полюбила кожаные косухи и простые платья: мне стало комфортно в этих образах. Потому что мне не нравится, когда красота как чай с сахаром – сладкая-сладкая. Всегда должен быть какой-то изъян, который нарушает образ".

Сама же Астафьева активно делится различными фотографиями со съемок фильма. Недавно исполнительница показала свои аппетитные формы на беговой дорожке. Отмечается, что эти эпизоды также войдут в ленту "Продюсер".

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