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"Мне понравилось": Оля Полякова обратилась к мужу из-за поцелуя с Астафьевой

Lite » Звезды 02.12.2018 - 15:36

Видео: Оля Полякова о поцелуе с Дашей Астафьевой (Youtube-канал/Светская жизнь)

Популярная украинская певица Оля Полякова прокомментировала поцелуй с коллегой Дашей Астафьевой и даже обратилась из-за этого к мужу. Об этом она рассказал Кате Осадчей в рамках "Светской жизни".

"Сколько уже я на этом "1+1" перецеловалась, уже пересчитать одной руки не хватит. Я даже стала шутить: пошла по рукам, а Полякова пошла по губам. Это было так очень естественно. У нее такие мягкие нежные губы. Мне понравилось", - сказала она.

&quot;Мне понравилось&quot;: Оля Полякова обратилась к мужу из-за поцелуя с Астафьевой

Скриншот из видео (Youtube-канал/Светская жизнь)

Более того, Полякова даже обратилась из-за этого к своему супругу Вадиму.

"А что? В чем кайф быть актрисой? Это же не ты в этих сценах снимаешься, это актриса. Это героиня, это Илона. Слышал, Вадик?", - подчеркнула она.

&quot;Мне понравилось&quot;: Оля Полякова обратилась к мужу из-за поцелуя с Астафьевой

Скриншот из видео (Youtube-канал/Светская жизнь)

Напомним, во время пикантной фотосессии в стиле БДСМ с участниками шоу "Топ-модель по-украински" Полякова снималась в латексных чулках черного цвета.

Также мі писали, что во время своего шоу "Королева ночи" в Киеве Полякова успела сменить 11 образов, среди которых — короткое платье из латекса красного цвета.

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