"Истинная француженка": Даша Астафьева восхитила чувственными снимками из Парижа

Даша Астафьева (фото:instagram.com/da_astafieva)

Во Франции украинка встретилась со знаменитой бразильской моделью, репортером и бизнесвумен Даниэль Соуза

Популярная украинская певица Даша Астафьева, которая ранее показала волнующие пикантные фото без белья, порадовала своих поклонников новыми снимками во время пребывания в Париже. Кадры артистка опубликовала на своей странице в Instagram.

"Любовь держите", - подписала Даша фото.

Даша Астафьева (фото: instagram.com/da_astafieva)

Во Франции Астафьева встретилась со знаменитой бразильской моделью, репортером и бизнесвумен Даниэль Соуза.

Даша Астафьева и Даниэль Соуза (фото: instagram.com/da_astafieva)

"Знакомьтесь, Даниэль Соуза. Амбассадор Etalonium из Бразилии. Замечательная, добрая и заботливая душа... Такие теплые женщины очаровывают раз и навсегда! Спасибо тебе, милый друг", - подписала Даша фото.

Скрин: instagram.com/da_astafieva

Многие снимки сделаны в ретро стиле, как на пленочном фотоаппарате.

Даша Астафьева (фото:instagram.com/da_astafieva)

В комментариях к снимкам поклонники Даши Астафьевой восхищаются кадрами и отмечают их глубину, а также указывают, что певица очень похожа на настоящую француженку:

"Прям истинная француженка";

"Какая же вы красивая. Прям до безумия";

"Красотка наша";

"Дарья, вы супер-женщина! Нести такую внешность и оставаться душевной это огромная ноша!";

"Космос!"...

Скрин: instagram.com/da_astafieva

Как сообщалось ранее, недавно Даша Астафьева порадовала поклонников кадрами из новой фотосессии. Перед объективом Сони Плакидюк - известного украинского фотографа - артистка предстала очень женственной.

Также мы писали о том, что популярная украинская певица Оля Полякова прокомментировала поцелуй с коллегой Дашей Астафьевой.

Напомним, Даша Астафьева недавно показала свои аппетитные формы на беговой дорожке - эти эпизоды также войдут в ленту "Продюсер".

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Видео: РБК-Украина