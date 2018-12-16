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"98 відсотків дівчат робили це": Астаф'єва вразила зізнанням

Lite » Зірки 16.12.2018 - 14:45
"98 відсотків дівчат робили це": Астаф'єва вразила зізнанням
Фото: Даша Астаф'єва (facebook.com nikita.officia)

Співачка зізналася, що отримала задоволення

Популярна українська співачка і актриса Даша Астаф'єва зізналася, що думає про поцілунок з Олею Поляковою на знімальному майданчику комедії "Свінгери". Про це вона розповіла Олі Полякової в рамках "Світського життя".

"Хто не цілувався зі своєю подругою? Я не вірю. 98 відсотків дівчат робили це або в тверезому, або не дуже стані. І нічого такого в поцілунку з жінкою немає для мене. Це абсолютна норма", - сказала вона.

Більш того, за словами Астаф'євої, вона отримала задоволення від поцілунку.

"Ми просто отримували задоволення і насолоджувалися один одним. Ось ми домовляємося, хто перший буде починати поцілунок? І так тривожно, незважаючи на те, що і Оля секс-символ, і мене неодноразово називали секс-символом. Але ми такі дуже цнотливі на майданчику", - уточнила вона.

Як повідомлялося раніше, нещодавно Даша Астаф'єва порадувала шанувальників кадрами з нової фотосесії. Перед об'єктивом Соні Плакидюк - відомого українського фотографа - артистка з'явилася дуже жіночною.

Також ми писали про те, що популярна українська співачка Оля Полякова прокоментувала поцілунок з колегою Дашею Астаф'євою.

Нагадаємо, Даша Астаф'єва нещодавно показала свої апетитні форми на біговій доріжці - ці епізоди також увійдуть в стрічку "Продюсер".

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